Az Orbán-napi ünnepségek talán legfontosabb pillanata, a litánia, 14 órakor kezdődött a kápolnánál. A litánia után köszöntőt mondott Ronyecz Péter, Adony polgármestere, Szűcs Zoltán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke, valamint Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke „avatta” fel a a szőlőhegy új, térkövezett útját: – Mint tősgyökeres adonyi, hat évvel ezelőtt döntöttem úgy, nekem is illik egy pincét vennem a szőlőhegyen. Ekkor határoztam arról is, hogy lehetőségem szerint segítem a szőlőhegy fejlődését. A fejlesztés első ütemének eredménye a térkövezés. Most a Cikolai és a Czigler tó között szeretnénk megfelelő minőségű utat létrehozni, a két tórendszert a turizmus szempontjából is hasznos lenne összekötni – mondta. Az eseményen hirdették ki a kistérségi – Adony, Iváncsa, Perkáta, Kulcs, Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, Szabadegyháza – borverseny végeredményét. Az első három helyezett kategóriánként: Fehér: Nedves Tibor, Tischner János, Boldog Pince. Rozé: Schmidt Attila, Fónad-Pálfai Pince, Fogarasi István. Siller és vörös: Majer Béla, Steinmann László, Schmidt Attila. A Kistérség Legjobb Borásza díjat Steinmann László, a Szent Orbán-emlékérmet Solti Ferenc kapta. A Szent Orbán Borrend zászlósbora a Boldog Pince 2021-es olaszrizlingje lett. A hivatalos program végén szót kért Szűcs Zoltán, aki kiemelte, folyamatosan fejlődik Adonyban és az egész kistérségben a borkultúra, amiért nagyon sokat tett Schmidt Attila nagymester (második négyéves ciklusát kezdte az idén), megfiatalította a borrendet, új szemléletet vezetett be a működésükbe. Ezért a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségétől a Pro Vino Érdemérmet kapta meg.