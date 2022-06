Bizton állíthatjuk, hogy megannyi gyermek sétál el nap mint nap a János vitéz parkban épült új játszótérkomplexum mellett. Vágyakozó pillantásaikon keresztül bizonyára többen elképzelték már, mekkora élmény lesz lecsúszni a kanyargós citromsárga csúszdán, és milyen élmények várnak rájuk a kötelek és mászókák birodalmában.

A közösségi média felületein a szülők részéről is rendre felmerült a kérdés: mikor vehetik birtokba a gyerekek az új közösségi teret? Örömmel számolhatunk be róla, hogy a kérdésre immár konkrét válasszal szolgálhatunk: Farkas László önkormányzati képviselő lapunk érdeklődésére elmondta, a játszótér hivatalos átadójára június 17-én, pénteken 13.30 órakor kerül sor, ezt követően hivatalosan is birtokba vehetik a gyerekek az új játszóeszközöket.

Habár az autóbusz-állomás közelsége és a korlátozott mennyiségű árnyékos terület miatt az új eszközök vegyes fogadtatásban részesültek, a gyerekek egészen biztosan élvezni fogják az új játékbirodalom elemeinek felfedezését.