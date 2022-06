Amint Csete Krisztián polgármestertől megtudtuk: a falu piaca idén június 24-én (pénteken) 7 órától 12 óráig lesz nyitva a Fő tér 10. szám alatt (a szokott helyen, a sportcsarnok mellett). Várhatóan a következőkben kedden és pénteken tartanak majd nyitva. Nyitó kínálatuk: befőzni való uborka, kígyóuborka, főzőhagyma, cukkini, főzőtök, s talán már zöldbab is.

Az érdeklődők az aktuális felhozatalról, valamint a csóri termelők portékáiról továbbra is folyamatosan tájékozódhatnak a Csóri Kertészet facebook csoportban is. A csoportban a kínálaton felül minden fontos egyéb információhoz (árak, átvételi helyek és időpontok, elérhetőségek) is hozzá lehet jutni – tette hozzá a faluvezető.