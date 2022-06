– Akkoriban még tanács volt, s volt egy nagyon jó tanácselnökünk, Major Imre személyében. Nagyon jó kezdeményezők voltak Döring Laci bácsi, Petrovics Józsi bácsi és Nagy János bácsi, ők találták ki, hogy jó lenne létrehozni egy nyugdíjasklubot. Bementek a községi tanácshoz, elmondták, hogy mit szeretnének és azonnal megkapták a klub létrehozásához szükséges támogatást – idézi fel az 1987-ben történteket Ludányi Jánosné, a sárkeresztúri Napsugár Nyugdíjas Klub szervezője.

A közösség összekovácsolása közös kirándulásokkal és hetente megrendezett találkozókkal kezdődött, s ekkor indították útjára az azóta is töretlen hagyományt, miszerint a klub minden évben indul a megyei Ki mit tud?-on.

– Egykori helyi kultúrvezetők hoztak ide hagyományokat, ezeket is rendre bemutattuk a Ki mit tud?-on. Előadtuk a kenyérsütést, majd jött a libanevelés, tollfosztás, babválogatás, kukoricafosztás, aztán a szüret, ami még mai napig is hagyomány nálunk. Főleg ezeket mutattuk be, de később előadtunk mezőföldi néptáncokat és a turai huszárjelenetet is. Mindenhonnét úgy jöttünk el, hogy szinte mindig első helyezést értünk el, voltunk országos versenyeken is. Sokfelé vittük Keresztúr hírét – emlékezik Ludányi Jánosné, a falubeliek Mariska nénije. Mint mondja, a klubtagok között szoros barátság alakult ki az évek során, így a nagyobb ünnepeken is rendre összegyűlnek.

– A nyugdíjasklubon belül voltak 50. házassági évfordulók, amiket a klub és a családtagok közösen ünnepeltek. Jött házasságkötő, a pár megerősítette fogadalmát, és volt, amikor rám bízták a fogadalomtétel megírását is. Együtt vagyunk a nagyobb ünnepeken és a születésnapokról, névnapokról is megemlékezünk. Olyankor együtt énekelünk, rendelünk tortát, sütünk süteményeket. Jó hangulatú, vidám társaság vagyunk, szoros közösség alakult itt ki, nagy az összetartó erő. Bár hozzá kell tenni, sajnos nagyon megritkultunk. Egykor még közel ötvenen voltunk, ma már átlagosan csak huszonöten vagyunk – teszi hozzá Mariska néni.

Különleges műsorral ünnepelték a 35. évfordulót

Forrás: SB

S hogy a klub mennyire veszi ki a részét Sárkeresztúr közösségi életéből? Erről már a település vezetője mesél.

– A közösség nagyon jó példával szolgál a később alakult – és emiatt nyilván fiatalabb – formális, informális csoportoknak. A nyugdíjasok tényleg mindenből kiveszik a részüket, mindig számíthatunk rájuk, teljesen mindegy, hogy falusi vagy kisebb közösségi rendezvényről, vendégfogadásról vagy nagyobb ünnepről van szó – fogalmaz Csutiné Turi Ibolya polgármester.

– Mindehhez hozzá tartozik – veszi át a szót a klub elnöke, Nagy László –, hogy a művelődési házat és a klubhelyiséget az önkormányzat jóvoltából térítésmentesen használhatjuk, ami manapság nem egy hétköznapi dolog.

A Napsugár Nyugdíjas Klub idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Ezt hétvégén méltóképp megünnepelték. A jeles eseményre környékbeli klubok, társaságok is érkeztek, hogy együtt ünnepeljenek a születésnapos csoporttal. Jöttek Abáról, Kálozról, Sárszentágotáról, Soponyáról és Körtvélyesről is. A több mint száz főt szám­láló eseményen ezúttal az ünnepeltek adtak műsort, majd a segítőknek, támogatóknak járó emléklapok átadása után a Nyugdíjas induló eléneklésével zárult az ünneplés színpadi része. Délután a továbbiakban a kötetlen beszélgetés mellett a házi sütemények és helyben főzött ételek kapták a főszerepet.