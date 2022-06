Turi Balázs a posztban úgy fogalmazott: – Talán mindenki hallott róla, hogy a településünkön élő Palotai testvérek lakhatási nehézségekkel küzdenek. Az önkormányzat egyetlen hivatalos megoldási lehetősége a hajléktalanszállón történő elhelyezésük lenne. Ennek elkerülése érdekében a faluban elindult segítő szándékot mi is érzékeltük és annak koordinálásában szeretnénk részt venni, hogy mihamarabb legyen számukra egy elfogadható és megnyugtató megoldás. Legyen nekik saját kuckó, ami alkalmas lehet a lakhatásra a téli hónapokban is, hogy továbbra is településünkön élhessenek.

Az önkormányzat talált az Iznai dűlőben egy ingatlant: – Többhetes kutatómunka után rátaláltunk egy olyan zártkerti ingatlanra, mely ráfordítással, de megoldást nyújthatna számukra. A tulajdonosokkal megegyezve, egy jelképes összegért megvásárlásra kerülne az ingatlan, majd szakemberek véleményének figyelembevételével megkezdődhetne a rendbetétel – írta a polgármester. A tervek egyelőre még körvonalazódnak csak, de a társadalmi munkában segédkezők már gyülekeznek. A közösségre jellemző összefogással kapcsolatban Turi Balázs elmondta: – A közös aggódást és együtt gondolkodást is jó volt megtapasztalni, de most eljött a cselekvés ideje. Mutassuk meg ismét, hogy igenis tudunk segíteni az összefogás erejével a közösségünkhöz tartozó, halmozottan rászoruló embertársainkon.