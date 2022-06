A napok óta tartó esőzések teljesen ellehetetlenítették a Nádasladányban élők mindennapjait. Jelen pillanatban is a homokzsákokat raknak a Petőfi utcában, várva az újabb eső hullámot.

A Cinca-patak környéke, a Fő út és a Petőfi út vége közötti területen áll a víz, szinte helyi tengerré változtatva a területet. A nagy mennyiségű eső miatt medréből kilépő patak elárasztotta az udvarokat, utakat és a járdát. A Malom-csatorna sem képes már több vizet befogadni, szintén kilépett a medréből és visszafelé, a falu irányába folyik. Egy óra kellett a víz levonulásáig, amikor a tűzoltók is képesek voltak munkához látni, és ismét láthatóvá vált a patakmeder. Hasonlóan rossz a helyzet a Sörhegy utca - Ifjúság utca összekötő szakaszon is, mivel oda a mezőgazdasági területekről ömlik be a megállíthatatlan esővíz.

Az Arany János utcáról is hasonló hírek érkeztek. Ha esik az eső, az utca végén lakók udvarába, telkére ömlik a víz.

Varga Tünde, Nádasdladány polgármestere jelen pillanatban is kint van Petőfi utcában, ahol a következő csapás ellen dolgozva pakolják a homokzsákokat a település védelmére.