Félreértés ne essék: egy négyéves – tavalyi értékelésű - statisztikai átlag eredményei alapján azt sugallni, hogy idén ne fürödjenek az emberek a Velencei-tó néhány strandján, nem „csupán” gazdasági és turisztikai öngyilkosság. Hogy akkor mi? Az olvasókra bízom. Történt ugyanis, hogy online sajtóorgánumok cikkei agárdi és gárdonyi fürdőhelyeket is citálnak, arra utalva, hogy jobb, ha itt nem fürödnek ezen a nyáron az emberek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által nyilvánosságra hozott uniós statisztikát próbálták értelmezni, melyben a szabadvízi fürdőhelyek az elmúlt években mért vízminőségi eredményeik alapján kerülnek bizonyos kategóriákba. Ebben a körben került például kifogásolt kategóriába a gárdonyi Tini strand. De hogy ez most mit is jelent pontosan, a Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakembereit kérdeztük.

Mint kiderült, a Tini strand minősítésével kapcsolatos félreértéseket két fogalom összekeverése okozhatta. Egyrészt ugyanis van a „vízminőség” fogalma, melyet a természetes fürdővizek esetében a kormányhivatal a fürdési szezon előtt és a szezon ideje alatt is folyamatosan figyelemmel kíséri. A laboratórium mintavevői a vízmintavétel mellett a helyszínen vizsgálják, hogy van-e a fürdőhelyen látható szennyezés – például kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi vagy egyéb hulladék vagy intenzív hínárosodás. Határértéket meghaladó eredmény esetén átmeneti fürdési tilalmat rendelnek el addig, amíg az adott fürdővízből vett két egymást követő minta megfelelő eredményt ad. Ez rendszerint néhány nap.

Az ez évben már rendelkezésre álló vízminőségi mintavételezések eredményei azt mutatják, hogy valamennyi Velencei-tavi természetes fürdőhelyen minden esetben a „megfelelő” kategóriába esik a fürdővizek minősége. És ez a lényeg – fürödni tehát mindenhol lehet!

De akkor mi okozta a „félreértést” – vagy mondjuk úgy, „félrevezetést”? A „fürdővíz minősítése” fogalom. A népegészségügyi szakemberek szerint ugyanis a természetes fürdővizek minősítése azt mutatja, milyen valószínűséggel fordul elő szennyezés a fürdőhelyen. A minősítés a legutolsó négy fürdési idény vízvizsgálati eredményeinek adatsorát figyelembe véve, statisztikai számítási módszerekkel történik. A módszer jellegéből adódóan azonban egy kiugró eredmény is elég lehet ahhoz, hogy a minősítést jelentősen kedvezőtlen irányba befolyásolja. És ez a kulcs a Tini strand esetében! Emlékeznek az olvasók? A Tini strandnál a 2021-es szezonban előfordult egy, az átlagostól kiugróan eltérő nem megfelelő eredmény, amely bekerült az adatsorba, a négy fürdési idény számos megfelelő eredményével együtt, és ez a fürdővíz minősítését oly mértékben kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a korábbi „jó” minősítés „kifogásolt”-ra változott. A nem megfelelő eredményeket adó vízmintavétel egy heves esőzést követően történt. A strandon ekkor el is rendelték a fürdési tilalmat, majd nem sokkal később, a megfelelő eredményű minták birtokában azt feloldották. A víz tehát hamar kitisztult. A statisztikát azonban alaposan rontotta. Ami, úgy fest, elég alapot szolgáltat ahhoz, hogy félrevezető módon rontsák a Velencei-tó hírnevét. Az ezt megelőzően, valamint ezt követően vett összes vízminta eredménye ugyanis megfelelő volt, beleértve a 2022-es szezonban vett vízminták eredményeit – hangsúlyozta megkeresésünkre a kormányhivatal.

Mindezek okán elmondható tehát, hogy a minősítés egy számított érték alapján történő besorolást jelent, nem mutatja az fürdővíz aktuális minőségét. Vagyis fürödni lehet most is a Velencei-tóban.