Hiszen erről szól ez az évszak, a kikapcsolódásról és egy kicsit szabadabb életről. Mindenkinek más a prioritás, hogy mi az, ami igazán fontos, és mivel, vagy hol szeretne a legtöbb időt eltölteni. A fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendenek a fesztiválok, amelyet az utóbbi években beárnyékolt a koronavírus, de idén újra teljes erőbedobással vethetik bele magukat a bulizásban, és tombolhatnak kedvenc előadóik koncertjein. Vannak, akik már "kinőttek" ebből, és egy kicsit visszafogottabban töltenék a szabadidejüket, elvonulva a világ zajától, és az állandó pörgéstől, ami valljuk be beárnyékolja sokak hétköznapjait. Van, aki külföldet célozza meg, míg más a belföldi nyaralásokat helyezi előtérbe. De egy szó mint száz, mindenki csinál valamit, hiszen ahogy fentebb is említettem erről szól a nyár. És bár különbözőek vagyunk, egy valami biztos. Ha 30 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, akkor mindenkinek melege van, és a legjobb megoldás ilyenkor csobbani egyet, és lehűteni magunkat. Fejér megyeiként pedig a Velencei-tó közelsége ilyenkor igazán vonzó tud lenni.

Na de térjünk is rá egy kicsit kényesebb témára. Tudjuk nagyon jól, hogy mindennek ára van, így természetesen annak is, hogy jól érezzük magunkat, és eltöltsünk egy napot a Velencei-tó partján. Na de mennyi az annyi? Parkolás, belépő, étel, ital, milyen árat kell fizetni ezekért a 2022-es szezonban? Ennek jártunk utána!

Utunk a legkedveltebb velencei strand felé vezetett egy kicsit borús, esős, ám fülledt nyári nap délutánján. Manapság tudjuk, ha autóval indulunk útnak, akkor bizony számolni kell azzal, hogy a legtöbb helyen fizetni kell a parkolásért, és persze ott van az örökös aggódás is, amit talán a hölgyek jobban értenek, hogy vajon hol tudunk majd megállni, lesz-e elég hely, no meg ugye nem párhuzamosan kell majd lerakni az autót. A Velence Korzó területén a parkolás az első egy órában ingyenes, ám az 1 órát meghaladó parkolás esetén a teljes időtartamra kell fizetni. Óránként pedig 500 forintba kerül ez. Környezetvédelmi, és anyagi szempontból is célszerűbb talán a vonatot választani, gyerekekkel pedig egy külön program és kaland lehet a vonatozás élménye.

Belépőt továbbra sem kell váltani a Korzóra. Ha már bejutottunk, megkerestük a tökéletes helyet, ahová lepakoltuk a törölközőket és plédeket, akkor pedig jöhet a jól megérdemelt csobbanás a Velencei-tóban. Azt pedig mindenki tudja, hogy ilyenkor jön meg igazán az étvágy, és a rengeteg illat is könnyen elcsábít minket. Itt is létezik természetesen alternatíva, hogy jól felpakoljuk a hűtőtáskát, és az otthonról hozott étellel csillapítjuk étvágyunkat. De valljuk be az őszintét, ha strand, akkor ki ne kívánna meg egy jó sajtos-tejfölös lángost, vagy hekket?

Egy jó lángost valaki?

Forrás: feol.hu

Kezdjük a leghíresebb strandkajával, a lángossal. Az alap finomság feltét nélkül átlagosan 700-900 forint között mozog, míg a sajtos-tejfölös verziót már egységesen 1200 forintért kínálják. Vannak extrém verziók is az ínyenceknek, mint például a gyrosos lángos, ezekért pedig 1700-2000 forint közötti árat kérnek el egy-egy helyen. Térjünk át a másik nagy kedvencre, a hekkre. 10 dkg ebből a finomságból átlagosan 550-600 forint között mozog, mellé jön természetesen a köret, ki mit szeret ugye. A kenyér darabja 100 forint, a kovászos uborka adagja 600 ft átlagosan, míg a sültkrumpli adagjáért már 800-1000 forintot is elkérhetnek. Örök klasszikus még a hamburger, melyből nézzük most a klasszikus retro félét. Ezek ára viszonylag széles skálán mozog, míg az egyik helyen 1250 forintba kerül, a másikon már 1600-ba, míg egy harmadik helyen már 1790-be.

A választék széles, az biztos

Forrás: feol.hu

És van még egy kimondottan sokak által kedvelt étel, a gyros. A tál 2200-2500 forint között mozog, míg a pitában kért változat ára 1200 forint. Természetesen lehet kérni leveseket, főételeket is bizonyos büféknél, ha arra fáj a fogunk. A halászlé adagja 2000 forint, egy klasszikus cordon bleu hasábbal pedig átlagosan 2500-2700 forint között kapható. Most, hogy végig vettük a "leghíresebb" strandos főételeket, igyunk mellé valamit, majd jöjjön a pont az i betűre, azaz a desszert. A palackos fél literes ásványvíz 350-450 forint között mozog, míg egy üdítőért már 550-600 forintot számolnak fel. Csapolt sörök esetén nehéz az összehasonlítás, tekintve a különböző termékek márkáját, de egy korsó ára 750-800 forint között mozog, de található ennél drágább is, amely magasabb minőséget képvisel, és természetesen olcsóbb is található, melyből fél liter 650 forintba kerül. A limonádék fél literes kiszerelésének ára pedig 700-850 forint átlagosan, az ízesített verziókra pedig 100-200 forintot még rá kell számolni.

Forrás: feol.hu

A nyár és egy strandolós nap pedig nem telhet el egy jó fagyi, vagy pár darab palacsinta nélkül. Egy gombóc fagyiért átlagosan 400 forintot kell fizetni, természetesen minden extra, édes tölcsér, színes cukorka, csoki öntet plusz költséget jelentenek. A palacsintákat van ahol adagra mérik, amely 3 darabot tartalmaz, ennek ára pedig 900 ft. Ahol pedig darab áron számolják fel ezt a csábító édességet, ott a klasszikusok (kakaós, lekváros, fahéjas) 250-400 forintba kerülnek. Az ínyencebb verziók (nutellás, túrós, diós) 350-600 forintba is kerülhetnek. Igen itt jelentős az eltérés, úgyhogy érdemes alaposan körülnézni. És a végére még néhány szó a kávéról, hogy átvészeljük a napot valahogy. A presszó ára 450-500 forint, a capuccino 500-600 forint, míg egy jeges kávé fagyival 1000-1100 forint között alakul.

Forrás: feol.hu

Kérdésünkre az egyik büfé tulajdonosa elmondta, hogy az árak 20 %-os emelésére volt szükség a tavalyiakhoz képest. Az energia, az alapanyagok beszerzési árai mind emelkedtek, ezért volt szükséges az áremelésre, hiszen muszáj profitot termelniük, és fenntartani a büfét. Arra a kérdésre, hogy várható-e emelés a főszezonban, csak annyit mondott, hogy nagyon reméli, hogy már nem kell feljebb tornázni az árakat, hiszen van egy lélektani határ, és nem biztos, hogy az emberek ugyanúgy megveszik majd a lángos, vagy a hekket, ha ezt átlépjük.

Agárdon és Gárdonyban is megálltunk, ám itt az időjárás már nem volt olyan kegyes, és még javában zajlottak az előkészületek, így az itteni árak alakulásáról nem tudtunk érdeklődni, de jelentős különbségekre a fenti árakhoz képest nem valószínű, hogy számítani kell.