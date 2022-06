Csaknem megtelt a tűzoltószertár terme, ahol sokan várták az előadást. Tekintettel arra, hogy tűzoltóként valamennyiüknek csaknem mindennapos lehet az újraélesztés folyamata, ezt gyakorolni sem lehet eléggé. A felgyorsult mindennapi élet és életritmus egyre több ilyen beavatkozást igényel. Minden perc szó szerint lehet életmentő az újraélesztésben. Minden mozdulatnak jelentős szerepe van és minden cselekvésnek is. Az újraélesztést végzők nagy felelősséget vállalnak magukra, amikor e folyamatba kezdenek.

Forrás: E. Várkonyi Péter

Tekintettel arra, hogy a pillanat töredéke is számít, érthető, hogy a pázmándi önkéntes tűzoltók is naprakészek szeretnének lenni. Pápai Imre mentőtiszt alaposan és igen nagy részletességgel mutatta be a folyamatot. Szerencsére most csak egy bábu volt az „áldozat”, de a mozdulatok, a mentés minden pillanata valós volt. A gép, a defibrillátor, amely egy életet is vissza tud adni, magyarázataival segítette a „mentést” végzőt.

Forrás: E. Várkonyi Péter

Mivel ezt az életmentési folyamatot valóban nem lehet elégszer ismételni, az önkéntesek kérésének eleget téve többször találkoznak még Pápai Imre mentőtiszttel, hogy egy esetleges éles helyzetben minden úgy menjen, ahogy a „nagykönyvben” megvan írva, másodperceket is nyerve…