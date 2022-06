2019-ben hívták életre a Szakmák Utcáját azzal a céllal, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum 11 iskoláját sajátos formában mutassák be. A világjárvány miatt az elmúlt két tanévben csak online valósulhatott meg a rendezvény, ma viszont ismét személyesen találkozhatnak a pályaválasztás előtt állók az intézmények képviselőivel.

– Azt gondolom, hogy nem lehet elégszer elmondani, mennyire fontosak azok a képzések, amiket ezekben az intézményekben tanulhatnak a fiatalok akár az ipar, az egészségügy, vagy éppen az élet más területei tekintetében. Ezért nagyon hálásak vagyunk a Szakképzési Centrumnak a fejlődésért és a fejlesztésekért, amelyek az elmúlt években megvalósultak – emelte ki a rendezvény megnyitóján Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. Hozzátette, a Szakképzési Centrum szerves része a város életének.

Szépvölgyi Emese, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy elkötelezettek a pályaorientáció mellett, nagyon fontosnak tartják, hogy segíteni tudják a diákokat a pályacélok megfogalmazásában és a pályadöntéshez vezető úton való eligazodásban. – A cél az lenne, hogy mindenki olyan szakmát válasszon, ami boldoggá teszi és egy sikeres életútra vezeti majd – emelte ki a főigazgató helyettes. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum a 2022/2023-as tanévben 20 ágazatban és 54 szakmában indít képzéseket.

Az iskolák mellett a nap folyamán a duális partnerekkel is találkozhatnak az érdeklődők, a Szakmák Mozijában szakbemutató kisfilmeket láthatnak, de többek között pályaorientációs társast is kipróbálhatnak. A délután során pedig különböző szórakoztató műsorokra és koncertekre is sor kerül.