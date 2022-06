A választások után az új kormányban honvédelmi miniszterhelyettesként folytathatja a munkáját Vargha Tamás. Ő is tagja a Honvédség és Társadalom Baráti Körnek.

– Tíz éve kezdődött az Emlékparki nyár itt, a katonai emlékparkban, nemzeti emlékhelyen. De ha kissé visszatekintek a múltba, mást is látok – mondta köszöntőjében az államtitkár. – Én 1987-ben kezdtem tanári pályafutásomat a Vasvári Pál Gimná­ziumban, és valamikor 1990–91-ben felkeresett egy fiatal honvédtiszt, Sajner Gyula őrnagy. Azért jött, mert Gyuricza Béla tábornok azzal bízta meg, keressen valakit, aki a NATO-csatlakozás felé haladó hadsereg fehérvári tisztjeit és tiszthelyetteseit angolra tanítaná. Ez lettem én nagyszerű tizenhárom éven keresztül. Fantasztikus élmény volt, mert én őket angolul, ők pedig engem „kato­nául” tanítottak.

Vargha Tamás azt mondta, sokat merített abból a tudásból, amit akkor kapott, miután 2010-ben élete úgy alakult, hogy országgyűlési képviselő és a Honvédelmi Miniszté­rium államtitkára lett.

– Abban az időben találkoztam egy másik fiatal katonatiszttel, Ruszin-Szendi Romulusz ezredesnek hívták, aki kiváló katonai tudásával segítette a munkánkat, és nem véletlen, hogy ma ő a Magyar Honvédség parancsnoka – folytatta Vargha Tamás. – Aztán volt egy másik találkozásom is: Székesfehérváron mutatták be az Aida című musicalt, s egy fiatalember, Ruff Tamás volt a karmester, akiről kiderült, hogy kaposvári százados. Később Székesfehérvárra került és ő lett a Helyőrségi Zenekar karmestere. Így történt, és most itt vannak velünk az Emlékparki nyár megnyitóján.

A miniszterhelyettes arról is szólt, hogy a katonai emlékpark nagyon fontos helyszíne Magyarországnak, hiszen egyetlen olyan nemzeti emlékhelyünk, amely katonamúltunkat ilyen szinten őrzi.

– Itt nemcsak a pákozdi csatára emlékezhetünk, hanem az első és második világháborúra, az 1956-os forradalomra, a tűzszerészek munkájára, vagy éppen a békefenntartókra. Amit itt látunk, ami itt vesz körbe minket ezen a helyen, az maga a magyar katonai örökség. Erre az örökségre, katonai fundamentumra, mint erős alapra szeretnénk a jövendő erős honvédségét felépíteni. Mert a múlt katonai öröksége, a rá való emlékezés nélkül nincs jövő.

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, a rendezvény fővédnöke is elsősorban az emlékezés jelentőségéről szólt.

– A hagyomány nem a hamu őrzését, hanem a láng továbbadását jelenti – hangsúlyozta a tábornok. – Ez a hely, azok az emberek, akik itt dolgoznak, ezt bizonyítják. Ez egy szakrális helyszín, amit a történelem viharai hol felemeltek, hol megpróbálták elfelejtetni velünk a jelentőségét: sikertelenül. Ez lett az egyik legjelentősebb szakrális helyszíne a honvédségnek. Azt szeretnénk, hogy ne csak mi katonák legyünk büszkék a mai Magyar Honvédségre és a magyar katonaság több mint ezeréves múltjára, érezzen így minden magyar ember. Meggyőződésem, a kultúra lehet az a kapocs, amely azoknak is be tudja mutatni honvédelmi hagyományainkat, akik eddig keveset tudtak rólunk. Ne csak a hamut őrizzük, éltessük folyamatosan ezt a lángot!

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör nevében Karsai Béla köszönő oklevelet adott át Vargha Tamás államtitkárnak, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagynak, valamint a Honvéd Együttes Férfikarát és a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar tagjait pénteken is dirigáló Ruff Tamásnak, az Emlékparki nyár művészeti vezetőjének.