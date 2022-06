Martonvásáron indult a tapasztalatszerző nap, több helyszínen mutatták be a szakkifejezéssel „jó gyakorlatoknak” nevezett vidéki sikeres vállalkozásokat, intézményeket az örmény vidékfejlesztőknek. A martonvásári járási székhelyen Horváth Bálint alpolgármester és a váli központú Völgy­vidék LEADER Közösség képviselői, Bordás Emese és Péterfy Lenke mutatták be magát a működést. Magyarországon jelenleg 104 LEADER-­csoport működik, céljuk, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források a különböző területeken (oktatás, egészségügy, mezőgazdasági, kulturális és vállalkozás-fejlesztés) a helyi társadalom és a helyi politikai, gazdasági szereplők és civil szervezetek bevonásával történjék. A vendéglátók konkrét példákkal mutatták be az elmúlt évek tevékenységét a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban (BBKK) tartott előadáson, ez a helyszín önmagában beszédes bizonyítéka a hatékony vidékfejlesztésnek. Ellátogattak a Brunszvik-kastélykertbe, megtekintették a gyönyörű kastélyt s a mezőgazdasági kutatóközpont látogató­központját, az Agroverzumot.

Örményországból Tavas és Lori megyékből érkeztek öt helyi akciócsoport képviselői, vezetői. Az örmény történelem igen viharos, nagy jelentőségű, hogy a világon elsőkként vették fel a kereszténységet, Rómánál is előbb. Oszmán, perzsa, török elnyomást szenvedtek el évszázadokon át, túlélték a nagy népirtást, majd a Szovjetunió bekebelezte őket is. Önállóságukat 1991-ben nyerték el, köztársaság formában. Nyelvük csaknem olyan egyedülálló, mint a magyar. Tolmácsuk a tizenöt éve Magyarországon élő és magyarul ragyogóan beszélő Ani Grigoryan volt – a pécsi egyetemen közgazdászként diplomázott hölgy segítségével ismerték meg a vendégek a LEADER-program támogatását is elnyerő vállalkozásokat. A magyarországi útjukat az ENSZ fejlesztési programja is támogatta, mondta el a küldöttség vezetője, Harutyun Gevorgyan. Hripsime Manukyan, Artur Ghazaryan és Tatevik Davtyan (ez utóbbi hölgy, a többiek férfiak) hazájukban elsőkként alkalmazzák az EU-s elvek szerinti vidékfejlesztési stratégiát.

Ellátogattak a Magyarországi Református Egyház kallódó ifjúságot mentő misszió ráckeresztúri drogterápiás otthonába, majd a váli Navál Bt. autószerelő műhelyét tekintették meg. A váli polgármester, Bechtold Tamás fogadta a csoportot a településen, s a tűzoltó emlékházat mutatta be. A tabajdi szappanfőző Jármy-manufaktúra, a vértesacsai Valaha tanya és a baracskai Csíz sajtműhely alkották a többi állomást a vidékfejlesztés jó gyakorlatainak jegyében.