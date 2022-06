Székesfehérvár önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések adományozásával fejezi ki tiszteletét és megbecsülését minden évben minden pedagógus iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását. A csütörtökön tartott pedagógusnap alkalmából számos ilyen elismerést adományoztak a Hiemer-házban. Az eseményen fellépett a Gyöngyvirág óvoda, s a résztvevők meghallgathatták Török Laura, a XII. Fehérvári Versünnep különdíjasának előadásában Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem című művének egy részletét. Cser-Palkovics András polgármester e szavakkal nyitotta meg az eseményt:

- A mai nap a köszönetnyilvánításról szól, s fontos, hogy tudjunk megállni, ünnepelni, köszönetet mondani, s valamilyen módon időről-időre ezt a köszönetet városi kitüntetések, díjak formájában kifejezni. Sok nehézség van a köznevelés struktúrájában, ám most a város közössége, sőt, agglomerációja nevében köszönjük a pedagógusok munkáját. Jó volna, ha nem csak ünnepnapokon, de a szürke hétköznapokon is segítséget adhatnánk önöknek, hogy önök pedig segítséget tudjanak adni nekünk és a gyermekeknek – fogalmazott, s a sok nehézség mellett is megemlítette: - Gyerekkoromból én arra emlékszem, amikor elkezdtem azt a mondatot, hogy „Mert a tanár…” – akkor megállítottak. Nem volt kérdés ugyanis, hogy a tanár és a szülő egy nagyon szoros szövetségben dolgozott a mi érdekünkben. Azt tapasztalom, hogy ez bizony ma nem feltétlenül van így. Ez a mai nap arra is szolgál, hogy egyértelműen kinyilvánítsa a város: ez valahogy márpedig mégiscsak így kellene, hogy történjen. Dolgunk, hogy ki-ki a saját őrhelyén segítse a pedagógusok munkáját. Mindegy, hogy kicsikről vagy nagyokról van szó, minden gyerek ugyanazt érdemli. S miközben a pedagógusoknak megköszönjük a munkát, szeretnénk, ha szövetségeseinkké válnának abban, hogyan tudjuk közösen megadni azt a nevelést, ami felkészíti a fiatalokat a mai, nem könnyű világra.

A köszönetet most tehát elismerések átadásával fejezte ki a város önkormányzata, amely – hangsúlyozta a polgármester – szól az egyénnek és a mögötte lévő csapatnak egyaránt.