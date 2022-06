A cecei polgármester, Fazekas Gábor közösségi oldalán számolt be az örömhírről. Ahogy bejegyzésében olvasható, aláírásra került a belterületi kerékpárút I. szakaszának kivitelezői kontraktusa, hogy a Köztársaság utcában június folyamán elkezdődik a beruházás. Másrészről szintén pont került a belterületi utak fejlesztésére is, melynek keretében a Feszty Á. utca és a Dobó utca, továbbá a 1414/1 hrsz-ú utcák kerülnek felújításra egészen szeptember 30-ig . Tájékoztatójából az is kiderült, hogy folyamatban van a Deák Ferenc utcai csapadékvíz-elvezetés közbeszerzésének hatóságok általi ellenőrzése is, amelyet követően le lehet folytatni az eljárást, és reményeik szerint ősszel elkezdődhet a csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése, amely alapot képez majd a kerékpárút II. szakaszának kivitelezéséhez. Emellett előkészítés alatt áll a Szamár út és a Csillagi út felújítására elnyert támogatás kapcsán a közbeszerzési eljárás kiírása, a kivitelezés ideális esetben jövő tavaszig megvalósulhat – tájékoztatta a lakosságot a faluvezető.