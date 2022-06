A kétnapos rendezvény idején a Vál-völgyi Kisvasút járatait is sűrítették, s a gumikerekes kisvonat, a dottó is gyakran szállította a parkhoz a vendégeket. Óriási autóforgalom bonyolódott, a kulturált parkolást is megoldották. Az idei kétnapos Vál-völgyi Zsúr a korábbiakon is túltett a gazdag kínálatban, s szívmelengető látvány volt napközben a sok gyermek az évszázados fák ölelésében.

A gondos szervezés mellett szemmel láthatóan a közönség is vigyázott a természetre, a vadregényes környezet örömteli hangulatot nyújtott a zenei és kulturális programok mellé. A Dereszla Bor- és Gasztroudvar kóstoltatott, kínált, mellettük több finomságot felvonultattak a környékbeli kézművesek: lekvárt, szörpöt, gyümölcsöt, kürtőskalácsot, s a felnőtteknek erősebb italokat. A portikusz előtti tisztáson egy nagy és egy alig kisebb színpadon váltották egymást neves személyiségek, olimpikonok, artisták, s a legtöbben zenészek – több könnyűzenei műfajban. Risztov Éva, Cseh László, Storcz Botond és mások, valamint exatlonisták, s a park közeli szögleteiben sportbemutatókon szerepeltek a profik. Ügyességi feladatokban mutathatták meg magukat az arra vállalkozó amatőrök, fal- és rekeszmászásban, oldott játékokban.