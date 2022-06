Pénteken kora délután hivatalosan is átadták a város új játszóterét, amely a Petőfi Parkban az egykori Székesfehérvári Könnyűfémmű utódvállalatainak köszönhetően, a társadalmi felelősségvállalás jegyében jött létre, mintegy a gyár ajándékaként.

Tavaly ünnepelte alapításának 80. évfordulóját a Székesfehérvári Könnyűfémmű, amelynek ma négy „örököse” van: a Howmet-Köfém Kft., az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft., a Hydro Extrusion Hungary Kft., és az Alcoa Shared Services Hungary Kft. Az általuk közösen a városnak adományozott 113 ezer dollárból valósulhatott meg Székesfehérvár új játszótere a Piac téren, amelynek központi eleme – ahogy az ünnepélyes átadón Cser-Palkovics András, polgármester megjegyezte – egy vár, mellette kis piaci bódék, vagyis a játszótér kialakítása is egyértelművé teszi, hol is vagyunk.

A játszótér tervezése során célul tűzték ki, hogy a Petőfi park közösséget szolgáló funkciókkal bővüljön, a 21. század igényeinek és követelményeinek megfeleljen, és nem utolsó sorban kellemes pihenő és játszó teret biztosítson a székesfehérvári – illetve adott esetben az autóbusszal közlekedő vidéki – gyerekek számára. A terület rendezése, a játékeszközök kihelyezése és a parkosítás mellett ivókutat is elhelyeztek, a gyermekek biztonsága érdekében pedig körbekerítették területet, amelyet pénteken a Sziget utcai Óvoda óvodásai vettek birtokba először. A területre egy okospadot is telepítettek, ez azonban egyelőre még nem használható, ám az ünnepélyes átadón azt ígérték, hamarosan az is beüzemelésre kerül.