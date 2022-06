Ebből az alkalomból több programot is szerveztek szombaton a stadionban. Miután a legfiatalabb utánpótláscsapatok játékkal zárták a szezont, a Színészválogatott – CSTK Öregfiúk mérkőzésen szurkolhatott a közönség. A kezdőrúgást Esterházy Márton – egykori válogatott futballista, a csákvári grófi család sarja – végezte el, majd a második felvonás elején a legidősebb csákvári futballista, Herczog Mihály indította útjára a labdát. A nap folyamán Mester Istvánra emlékezve táblát is avattak, illetve kiállítás nyílt a klub történelméből. A programokra meghívták az egykori CSTK-sokat is. Idézzük fel mi is a klub történetét!

Egy második világháború előtti mondás szerint a futball úri sport, amit jól példáz, hogy Csákváron a háború előtt két Esterházy gróf, Menyhért és Marcell is focizott a csapatban, de Mátyás még a háborút követően is többször pályára lépett csákvári színekben. Szervezett formában egyébként nem működött semmilyen sportegylet a településen, bár a község fiataljai alkalmanként csákvári csapatként játszottak a környező települések ellen.

A Csákvári Torna Klub 1947-es megalakulása három, akkoriban az erdőgazdaságban dolgozó erdészmérnöknek köszönhető. Az újdonsült egyesület aztán mindjárt második helyet szerzett a bicskei járási focibajnokságban. Abban az időben a pálya még a mostani Damjanich és Vöröskapu utcák által határolt sarkon helyezkedett el, később került át a Malachegy melletti Svájcerejbe.

Mester István emléktábláját unokái, Páble Tamás és Páble Diána leplezték le

Forrás: Némedi István

A körülmények kezdetlegesek voltak: az uradalmi épületben nem volt öltöző, csak egy szűk szertár. Vizet is úgy kellett odahordani, ha pedig utazni kellett, kerékpárral, teherautóval vagy „fakarusszal” mentek a játékosok. A változás a 70-es években kezdődött. A csapat és az utánpótlás jelentőset fejlődött, köszönhetően az általános iskola közel 800 fős gyermeklétszámának és Petrovszki Pál tanár úrnak, valamint az edzői feladatokat ellátó Benedek Sándornak.

A 70-es évek közepétől az elnöki tisztséget Mester István töltötte be. Az ő érdeme többek között, hogy 1978 és 1983 között jelentős lakossági összefogással, részben társadalmi munkában felépült a sportkombinát, és új alapokra helyeződött a tornaklub irányítása és működése. Legnagyobb eredményük, hogy 1989-ben a Szabad Föld Kupa döntőjébe jutott a csákvári gárda. A 90-es évek elejétől kezdődően újabb változások indultak el, az új irány a profi futball lett.

A csapat ma Aqvital FC Csákvár néven az NB II-ben harcol, de az öregfiúk ma is CSTK néven játszanak. Az évek alatt a létesítmény is sokat fejlődött, és ha minden igaz, további fejlesztések előtt áll. Végül jegyezzük meg, hogy bár a CSTK húzó szakosztálya a labdarúgás, az egyesületben működik extra ligás asztalitenisz-, kézilabda- és karateszakosztály is.