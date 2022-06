Bezárták kapuikat az iskolák, az óvodák, az első vakációs szombaton és vasárnap pedig kimondottan jó idő várta a szabadba szabadulókat – kortól és nemtől függetlenül. Sokan éltek is a lehetőséggel: a városi strandot ezúttal csak kívülről néztük meg, oda is sokan látogattak, de a Velencei-tó környékén igazán felpezsdült az élet!

Napközben a forróság elől többen a vízbe menekültek, míg mások árnyékot keresve hűsöltek a vízparton, netán egy-egy tölcséres fagyit vagy színes jégkását nyalva-szürcsölve élvezték a berobbant nyarat. Olvasnivalóval, kisgyermekkel, kutyával vagy éppen biciklivel érkezve fedezték fel a Velencei-tó szépségeit sokan. S itt hívjuk fel a figyelmet: csobbanni jó, ajánlott is, de egyrészt csak a megfelelő idősávban – a magas UV-sugárzás miatt a 11 és 15 óra közötti időtartamban érdemes inkább napvédett helyet keresni –, másrészt pedig nagy óvatossággal, egymásra is ügyelve, hiszen a Velencei-tó „alja” már a part közelében is kiszámíthatatlan, hamar nem várt gödröket rejthet! Az úszni nem tudók így különösen figyeljenek, de azok se legyenek túl magabiztosak, akik „vízi csibeként” élik nyári életüket! Szombaton este nem egy olyan, a tó közepe felé sétáló párt, csapatot láttunk, ahol egyik-másik társ kar- és láblendítéssel jelezte: bizony valamibe belelépett.

Ha pedig megunnánk a pancsolást, édességek és strand­ételek garmadája vár bennünket a parton: a közelben biztosan kapható lesz lángos, hot dog, hamburger és akár palacsinta is. A Velence korzón magunk is meggyőződtünk erről – képeink egy része itt készült. S azt is láttuk, hogy változatos programok várják az ide érkezőket, így a kiváló panorámát kínáló óriáskerék vagy éppen a forróságot megsokszorozó salsahangulat (zene, tánc). Utóbbi persze nem minden hétvége sajátja, de ettől függetlenül érdemes a tóhoz járni!