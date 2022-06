A kórház új épülettömb-alapkövének letétele után azonnal megkezdődtek az építési munkák a Fejér megyei kórház területén. Mint kiderült, fokozott ellenőrzésre van szükség ahhoz, hogy a munkálatok ne zavarják az egészségügyi ellátást. A magyarepitok.hu cikke szerint a kivitelezést a Fejér-B.Á.L. Zrt. és az Épkar Zrt. végzi, ellenőrzi. Az új, 112 ágyas belgyógyászati tömb 6366 négyzetméterén onkológiai, pulmonológiai és infektológiai ellátást alakítanak ki. A munkálatokban résztvevő szakember a portálnak hangsúlyozta: „a közműkiváltások szükségesek ahhoz, hogy az elavult épületegyüttesek bontását elvégezhessék (bár bizonyos elemeket már a kiváltások befejezése előtt is el tudnak bontani, így az elmúlt hetekben egy tetőszerkezetet is eltávolítottak régi helyéről).” A bontás és az alapkőletétel után a kivitelező konzorcium elkészült a közműkiváltási tervek elfogadtatásával és jelenleg is zajlanak az orvosi gáz, IT- és telefonrendszer, valamint az erősáram-, víz-, csatorna- és távhőkiváltási munkálatok – írja a szaklap, ahogy azt is: „kiemelt figyelemmel ellenőrzik a munkát, hogy a kórház mindennapi életét a megszokott szinten biztosítani tudják és elkerüljék annak a lehetőségét, hogy bármilyen üzemzavar előfordulhasson az intézményben.” Mint kiderült, a tervezők dolgoznak a kiviteli terveken, egyeztetve azokat a kórházzal és a beruházóval.

