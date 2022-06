Szülők jelzése alapján érdeklődtünk afelől, hogy az Epipen junior, vagyis a gyógyszer gyermekeknek való kiszerelése kapható-e ma a gyógyszertárakban. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy talán a nagymennyiségű felvásárlás miatt hiánycikké vált a termék a patikákban. Schneider Attilát, a Fejér Megyei Gyógyszerészeti Kamara vezetőjét kerestük meg a kérdéssel, aki elmondta: az Epipen junior valóban nem elérhető jelenleg a nagykereskedésekben, a mostani ígéretek szerint június végén tudják először beszerezni.

- A felnőtteknek való változat azonban jelenleg is kapható, s megrendelés esetén már holnap is átveheti a páciens - tette hozzá a szakember.

Egyes feltételezések szerint a pár hónappal ezelőtti sajnálatos haláleset óta egyre több szülő szeretné biztonságban tudni a gyerekét azzal, hogy feliratja és kiváltja az Epipen injekciót, azért, hogy ha esetleg allergiás reakció lépne fel a családban, akkor kéznél legyen - vélekednek egyesek. Teszik ezt akkor is, ha korábban semmilyen súlyos allergiás reakció nem nehezítette a gyermek életét. Mindezek mellett az önkormányzatok egy jelentős része is felvásárolta a terméket az óvodáknak és az iskoláknak azért, hogy ha szükség van rá, akkor legyen a közelben mentő megoldás. Így sokak szerint ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy hiánycikké vált a gyógyszer az elmúlt hetekben.

Az Epipen egyébként receptköteles gyógyszer, melyet az orvosok azok után állíthatnak ki, ha korábban már volt súlyos allergiás reakciója a betegnek. Ám ha még nem volt, akkor első körben érdemes nem receptköteles biztonsági megoldásokban gondolkodunk: ilyen lehet például az antihisztamin tartalmú tabletta vagy csepp - hangsúlyozza a gyógyszerész. Mindemellett, ha nyaralni, kirándulni megyünk, érdemes tájékozódnunk arról, hol van a legközelebb sürgősségi osztály, háziorvosi, illetve gyermekorvosi rendelő vagy olyan intézmény, ahol, ha esetleg szükséges, akkor hozzájussunk a szükséges ellátáshoz.

Júliustól azonban az Epipen felkerül a TB támogatott gyógyszerek listájára. Így azok, akiknek már volt korábban súlyos allergiás reakciójuk, ingyen juthatnak hozzá. Az injekció ára egyébként 14-16 ezer forint között mozog és egyszerre kettőt kell belőle tartani azoknak, akik számíthatnak súlyos tünetekre. A háziorvos azonban felírhatja azoknak is, akiknél valamilyen okból fennáll a súlyos allergiás reakció kockázata - ők 70 százalékos támogatásban részesülnek júliustól.