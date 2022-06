Nádasdladány ­polgármestere szerint csütörtökön éjszaka már rendben volt minden. A helyiek a település vezetésével együtt abban bíznak, a kikerült homokzsákokra már nem lesz szükség, de egyelőre maradnak a helyükön. A Petőfi utcában 4-5 ház, az Arany János utcában 5 ház, a Sörház utcában 4 ház udvarába tört be a víz és áztatta fel az udvart, ami teljesen feliszapolódott. Az utak is megsínylették a sok vizet, az egyik út teljesen iszapos, törmelékes. Hétfőn érkezik a településre a munkagép, amivel megpróbálják a Cinca-patakot megtisztítani, medrét valamelyest kimélyíteni, amitől azt remélik, talán jobban el tudja vezetni a vizet. Varga Tünde elárulta, az önkormányzat vis maior helyzetre hivatkozva támogatást kért, remélik, meg is kapják a segítséget. Az ingatlanok tulajdonosai a keletkezett károkat a saját biztosítójukon keresztül tudják rendezni.

Hétfőn érkezik a vízügyi igazgatóság szakembere átvizsgálni a területet. Sajnos a mezőgazdasági területekre jellemző, hogy ahol kukorica vagy napraforgó van vetve, az a terület mindig ázik. Mi­után a földrajzi viszonyok nem kedveznek ebben az esetben a településnek, csak abban lehet bízni, nem ismétlődik meg ilyen intenzitású esőzés.

Bár jelentős mennyiségű csapadék hullott le csütörtökön délután, Farkas Bozsik Gábor, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, mindösszesen 8 alkalommal kaptak riasztást. Ezek között volt olyan is, hogy a fehérvári Berényi út és a Szent Flórián körút sarkán fel­emelte a nagy nyomással zúduló víz a csatornafedelet. A maradék egyharmadban leginkább magánházak pincéjébe, alagsorába tört be a víz. Ugyanakkor, amint azt Fehérvár polgármestere közölte, beázott a felújítás alatt álló, s így tető nélküli Városháza, illetve a Hétvezér iskola is több helyen.