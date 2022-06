Szabó Ildikó polgármester sem hagyta volna ki a találkozót: – Az ilyen alkalmakkor érdemes polgármesternek lenni! Fontosnak tartom, amikor a generációk közötti kapcsolattartás megvalósulhat. És különösen is szívemhez közel áll ez a generáció, édesanyám is hasonló korú. Az egykor negyvenegy főből álló osztály a találkozón tizennégy fővel képviselte a régi csapatot. Sokan sajnos már nincsenek köztünk, de így is jó volt látni az arcokat, ahogyan az egykori osztályképet böngészték, társaik és tanáraik nevét is kívülről fújták. Mayer László atya isteni áldást kért az elkövetkező évekre is.