A diákok sutyorogva múlatták az időt. Latolgatták a hiányzók alibijét. Ők már nem azért nem jöttek, mert nem készültek. „Igazoltan maradtak távol.” Egyszer csak eldörrentek az ellentmondást nem tűrő szavak: – Osztály, vigyázz! A moraj olyan hirtelenséggel szűnt meg, mintha kardlappal csapták volna szét. A diákok egytől egyig úgy pattantak fel a padok mögött, mintha addig rugón ültek volna.

Egyenes derékkal feszítettek a székek mellett. Hatvan év sem törölte ki az emlékeket, mi a módi, ha elhangzik a felszólítás. Majd Ekler Zoltán, az iskola igazgatója köszöntötte a „nebulókat”: – Amikor megkaptam a telefont, hogy biztosítsunk helyet, a legnagyobb örömmel tettem. Most készülök az idei ballagásra és az hasított belém, te jó ég, hogy elrepült… ez a hatvan év! Csuti Géza, a találkozó szervezője meghatottan köszöntötte a megjelenteket.

Szabó Ildikó polgármester sem hagyta volna ki a találkozót: – Az ilyen alkalmakkor érdemes polgármesternek lenni! Fontosnak tartom, amikor a generációk közötti kapcsolattartás megvalósulhat. És különösen is szívemhez közel áll ez a generáció, édesanyám is hasonló korú. Az egykor negyvenegy főből álló osztály a találkozón tizennégy fővel képviselte a régi csapatot. Sokan sajnos már nincsenek köztünk, de így is jó volt látni az arcokat, ahogyan az egykori osztályképet böngészték, társaik és tanáraik nevét is kívülről fújták. Mayer László atya isteni áldást kért az elkövetkező évekre is.