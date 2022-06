Hosszú évtizedek hagyományával bír mára a Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete – „becenevén” csak Femece. A szervezet 30. jubileumi ünnepségén emlékezett meg ezekről Benke Piroska Anna elnök, kiemelve ezek közül többek közt az előadásokat, tájékoztatókat, alkalmi bográcsozásokat, játékos vetélkedőket, valamint minden olyan eseményt, ami a közösségépítés részeként a betegek információval való ellátását szolgálja.

- Figyelünk egymásra, s tudtuk, ahhoz, hogy sikeresen tudjuk kezelni a betegségünket, szükségünk van olyan alapismeretekre a cukorbetegségről, amellyel ezt meg tudjuk tenni. Éppen ezért egyesületünkből ketten is elvégezték az edukátori képesítést. Általában a mozgás és az étkezést kap kiemelt figyelmet a szervezet mindennapjaiban, ennek megfelelően állítjuk össze a programjainkat is, melyeket a helyi önkormányzat és a gyógyszergyártó cégek segítségével tudunk megvalósítani. Ilyen volt például 2019-ben az országos diabétesz világnap, melyre 27 városból érkeztek hozzánk a sorstársaink, s melyet színvonalas előadásokkal tettünk emlékezetessé. Szintén fontos az egyesület számára a szabadidő tartalmas eltöltése, melyet többek között rendszeres nordic walking sétákkal, valamint kirándulásokkal fűszerezünk. Sajnos a tagjaink többsége idős, egyedülálló nyugdíjas ember, akik nem igazán mozdulnak ki a komfortzónájukból, amelyen megpróbálunk változtatni. Például csapatépítő tréningekkel és „diab” táborokkal, melyeken kellemes kikapcsolódást és pihenést biztosítunk a résztvevőknek. Figyelemfelkeltő kampányokat szintén folytatunk, melyekben a cukorbetegség veszélyeire hívjuk fel a figyelmet.

Továbbra is minden érdeklődőt várnak az egyesületbe – tette hozzá az elnök, ahogy azt is: jelszavuk továbbra is az, hogy „Együtt erősebbek vagyunk!”

Ezt követően Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok asszony e szavakkal nyitotta meg az ünnepséget: az egyesület és Székesfehérvár önkormányzata között nagyon szép és tartalmas kapcsolat alakult ki.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– A klub számíthat ránk és mi is számíthatunk rá. Nagyon sok rendezvényünkön vesznek részt, segítenek a felvilágosításban és azok felkarolásában, akik szembesülnek a cukorbetegséggel. Székesfehérvár közösségének tehát szerves része az egyesület, velük már senki sincs egyedül!

Füzessy Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének (CEOSZ) elnöke szintén köszöntötte az ország minden tájáról érkezett résztvevőket és a 30 éve – elsők között – alakult fehérvári cukorbeteg egyesületet. Elmondta: ma a Földön 543 millió cukorbeteg él - már akikről tudunk -, ami 54 magyarországnyi diabéteszest jelent. A jóslatok szerint azonban 2030-ra körülbelül 640 millió cukorbeteg lesz.

– Mindent meg kell tehát tenni, hogy a szövődményeket elkerüljük vagy lelassítsuk, mert ez az, amit meg tudunk tenni a már kialakult cukorbetegséggel. A tudomány jelenlegi állása szerint - dacára minden csodaszernek, mágiának és varázslásnak -, a cukorbetegség sajnos nem gyógyítható – mutatott rá és megköszönte az egyesület munkáját s azt, hogy a szervezet hozzájárul ahhoz, hogy tagjai ne a cukorbetegség elszenvedői, hanem büszke együttélői legyenek.

Az ünnepség egészségügyi szűrésekkel, kóstolókkal, valamint orvosi előadásokkal folytatódott. Eljött az eseményre Balsay Miklós belgyógyász, diabetológus, angiológus, Tóth Jenő szemész főorvos valamint Reibert István belgyógyász, lipidológus, címzetes egyetemi docens és Sziliczei Erzsébet belgyógyász, diabetológus, kardiológus, hogy a cukorbetegségben érintettekkel megosszák a legfontosabb tudnivalókat.