A cél az volt, hogy a tó érdekében dolgozó minden érintett szervezet képviselője egy asztalhoz ülve tárgyalja meg a helyzetet, a fejleményeket és a megoldáshoz szükséges lépéseket. A megbeszélésen megjelent az illetékes vízügyi igazgatóságnak, a Velencei-tavat horgászati szempontból kezelő Magyar Országos Horgász Szövetségnek, a Pátkai-víztározó gazdájának számító Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének több képviselője, de voltak ott a velencei, pátkai és a nadapi önkormányzatoktól is.

– Megvitattuk tapasztalatainkat és megosztottuk egymással véleményünket a helyzettel kapcsolatban: komoly, harmadik éve tartó vízhiányos állapot alakult ki, felelős pedig nincs – összegzett Pálinkás Imre, a MOHOSZ velencei-tavi kirendeltségének vezetője.

A szakember összefoglalta a megoldáskeresés jelenlegi állapotát, s elmondta: elkezdődött a víztározók kotrásának előkészítése, a Zámolyi-víztározót e munka során már „feltérképezték”.

Megtörténtek a vízminőségi szakvizsgálatok, tervezik a Velencei-tavat tápláló Császár-víz tározókat elkerülő szakaszának építését is. E munka lényege, hogy a Császár-víz ne a tározókon keresztül érkezzen a Velencei-tóba, hanem azok elkerülésével.

– Meglátjuk, mi lesz a fejlemény, mert annak is van magyarázata, miért jobb, ha a tározókon keresztül folyik a víz, és nem azok elkerülésével – jegyezte meg Pálinkás Imre. A Zámolyi-víztározó már „üres”, ám a pátkai halasítva van, az ottani kotrás ezért nagyon sok érdeket sértene, arról beszélni ezért nem időszerű. A Velencei-tó vízszintje egyébként kedden 87 centiméter volt, amely a tavalyi azonos időponthoz képest tíz centivel alacsonyabb érték. Ez pedig nem sok jót ígér.

A lovasberényi Zanathy Zoltán hétfői 165 centis, 30 kilós harcsája

Forrás: Tihanyi Tamás

– Az elmúlt három hétben hiába voltak látszólag nagyobb esők, a csapadékzónák a Velencei-tavat a szokásos módon rendre elkerülték – folytatta Pálinkás Imre.

– Nem tudott növekedni a tó vízállása, legfeljebb egykét centit, amit aztán a szél és a párolgás el is tüntetett. Azaz a vízhiány továbbra is súlyos, de a vízminőség még jó, ilyen jellegű veszély egyelőre nem áll fenn. Ám maga a vízhiányos állapot olyannyira „pengeéles” helyzetet tart fenn, hogy bármikor megtörténhet egy tavalyihoz hasonló, újabb halpusztulás. Az idei tavasz és nyár egyelőre kiegyensúlyozottabb volt, nem történt meg, hogy két hét alatt zajlott le egy teljes évszakra való melegedési folyamat, mint az elmúlt évben. Eddig viszonylag fokozatos volt a melegedés, a halak ívási időszaka is jó időzónákra esett.

Pálinkás Imre azonban hozzátette, „unikális” jelenségnek számít, hogy a vízben lévő megfelelő mennyiségű táplálék egy adott időszakban annyira támogatja az ivadékok fennmaradását, mint ahogyan ez legutóbb megtörtént.

Máskülönben jelenleg szép pontyokat fognak a tavon, sőt, hétfőn egy termetes harcsa is horogra akadt: jó hír ez, bár az aggodalmunkat nem csökkenti.