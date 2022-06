Elkezdődött a Szőlőhegyi út pályázati forrásból történő felújítása, mintegy 20 millió forintból szélesedik, javul a minősége, rendbe teszik a vízelvezető árkokat is. E pályázattal egy csokorban két önkormányzati tulajdonú ingatlant vadhálóval kerítenek be, a területre ősszel birsalmafa csemetéket ültetnek el. Ez szinte már régi szokásnak számít, hiszen öt-hat éve birsalmafákkal pótolják a közterületeken – például a futballpálya mellett – a kiöregedett fákat: évente 120-140 darabot sikerült már elültetni. A termést közösen főzték meg tavaly, lekvár, sajt készült, amelyből szívesen ajándékoznak a község vendégeinek. Kezdődik a munka két másik elnyert pályázat okán is, a Magyar Falu Programnak köszönhetően új hőszigetelést, fűtőrendszert kap a Közösségi Ház, és felújítják a leendő körzeti orvos szolgálati lakását. Kovács Zoltán megjegyezte, abban bízik, talán egy új lakással vonzóbb lesz a háziorvosi praxis, mert ennek hiánya problémát okoz a településen.