A végéhez közeledik a kápolnásnyéki bölcsőde építése. Ahogy azt az alapkőletételkor, 2021. májusában megírtuk, az új intézmény létrehozására 371 millió forint uniós támogatást nyert a Velencei-tavi település. Ebből az összegből eszközbeszerzésre 30, építésre pedig közel 311 millió forint jutott.

– Az épület műszaki átadása kezdődik az elkövetkezendő időszakban – árulta el Podhorszki István polgármester. A négycsoportos, közel 50 gyermek elhelyezésére alkalmas, 730 négyzetméteres épületbe a tervek szerint szeptembertől jöhetnek majd a gyerekek. – Eddig 30 kápolnásnyéki kisgyermek elhelyezésére érkezett igény, de tudjuk, hogy ez még nem a vége – tette hozzá a polgármester. A tókörnyéki megnövekedett igények ugyanis azt mutatják: a környékbeli településeken is nagyon sok a kisgyermekes család, akik bölcsődét keresnek gyermeküknek. A kápolnásnyéki épület körüli munkálatok az önkormányzatra várnak: - A kerítésépítés, parkosítás és a járdák kialakítása már folyamatban van – mondta Podhorszki István, ahogy azt is: a bölcsőde szakember gárdáját is kiválasztották már.