Fantasztikus szórakozásban lehetett részük azoknak a gyerekeknek, akik kilátogattak szüleikkel az úrhidai gyereknapra.

Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde valamint a Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája remek gyermeknapi programokkal várta a szórakozni vágyó kicsiket.

Az óvoda pedagógusai gyöngyfűzéssel, csillámtetkó készítéssel foglalták le a gyerekeket. Az iskolások pontgyűjtő versenyt hirdettek, ahol a megszerzett pontokat a legcsodálatosabb dolgokra lehetett beváltani, mint például buborékfújóra, színezőkre, színes ceruzákra, matricákra, hajgumikra.

Az ünnepnaposoknak arcot is festettek, hajat fontak és színeztek. Andi bohóc lufit hajtogatott kívánság szerint, és a bátrak nyeregbe is pattanhattak, egy kis lovaglás erejéig. Légvárak és játszóház is segített, hogy a gyerekek kellőképpen kihancúrozzák magukat. 11 órától a tűzoltóság sokat látott emberei segítettek a túlfűtött ifjúság kedélyeit habok között lehűteni, majd a Happiness TSE táncosai mutatták be tánctudásukat. A sportosabb ifjúság kedvére rúghatta a bőrt a füves pályán. Ebédre a megéhezett partizók akár virslivel is jól lakhattak, de az igazi sláger a helyben dagasztott és sütött lángos volt, amit nem győztek a helyi asszonyok sütni az éhes sokadalomnak, hiszen nem kevesebb, mint 40 kiló liszt lett felhasználva.