Első helyen persze az energiaárak drasztikus emelkedése volt, hiszen ez minden települést, minden önkormányzatot érzékenyen érint.

-A kormány képviseletében tárgyalt velünk kLázár János, Navracsics Tibor és Varga Mihály miniszter úr is, aki felé szintén jeleztük a kihívásainkat, közösen megoldást keresve azokra. Kétséget kizáróan mondhatom: az MJVSZ továbbra is a legjobb lehetőség arra, hogy a nagyvárosi önkormányzatok közösen, a kormányt is bevonva tárgyalhassák meg közös ügyeiket az egyre viharosabb időszakok során - írja a polgármester.