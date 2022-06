Miként érinti ez a döntés a megyeszékhely kiadásait, költségvetését? – tettük fel a kérdést Cser-Palkovics András polgármesternek, aki elöljáróban leszögezte: óriási segítség volt az önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények számára, hogy az év elején „beengedték” őket is a rezsicsökkentéssel védett árakat élvezők közé. Ez ugyan magasabb ár volt, mint a 2021-es, de jóval kedvezőbb, mint a 2022-es piaci árak. Ez sok százmillió forintos támogatást jelentett a fehérvári önkormányzatnak és az összes településnek.

A mostani kormánydöntés szerint azonban a kedvezményes árak igénybevételére 2022 július 1-től már nem lesz lehetőségük az önkormányzatoknak, azaz gyakorlatilag piaci árakon kell megvenniük a szükséges energiát.

– Fontos, hogy vannak olyan közszolgáltatások, mint például a távfűtés, a melegvíz előállítása, ahol állami támogatást kaptunk, kapunk évről évre. Ez a gázbeszerzés a legnagyobb önkormányzati energetikai tétel, bízom abban, hogy ezen a területen továbbra is fennmarad ez a támogatás – fogalmazott Fehérvár polgármestere.

A Fejérvíz esetében nem volt eddig ilyen állami támogatási struktúra, ezért a víz szolgáltató az idei évre már egymilliárdos veszteséget jelzett előre. Az energetikai hivatal egyébként már kért be adatokat a cégtől, ezért az vélelmezhető, hogy valamilyen fajta támogatásra készül az állam a víziközmű cégek esetében, de ennek formáját ma még nem lehet ismerni

– A hétvégén bejelentett változtatás csak idén nagyjából egymilliárdos pluszkiadást jelen a megyeszékhely önkormányzatának. Ebből a legnagyobb tételt a közvilágítás fenntartása jelenti, bőven 500 millió forintos az energiaár emelkedése. Véleményem szerint legalább a közvilágítás esetében szükséges lenne és nagy segítséget jelente valamilyen fajta központi támogatás – fogalmazott a Fejér Megyei Hírlapnak a polgármester.

Arra a kérdésünkre, időben tovább nézve milyen plusz költségekkel lehet kalkulálni, az elöljáró elmondta: 2023-ra ennek többszöröse lehet a szóban forgó összeg. Ugyanakkor a döntéssel párhuzamosan azt is bejelentették, hogy a kis- és közepes vállalkozásoknak a covid miatt adott adókedvezménye 2023-ban már nem fog élni, azaz a teljes adóbevételre számíthat az önkormányzat.

– Reméljük, hogy a gazdasági növekedés marad, s így ezek a bevételek segíthetnek majd a magasabb energiaárak legalább egy részének kigazdálkodásban. Mindemellett óriási eredmény, hogy a brutális rezsiár emelkedés nem jelenik meg a családok költségvetésben– tette hozzá a polgármester, aki úgy összegzett, biztosan jelentős spórolásra lesz szükség az önkormányzati működés számos területén:

– Fel kell mérni, hogy az idén milyen gazdasági növekedésre számíthatunk, s ebből milyen bevétel várható. Azt már látjuk, hogy a KKV-k esetében nagyjából 2 milliárdos pluszbevételre számíthatunk. Ezt a minden területre kiterjedő kalkulációt elkezdtük, néhány hét mindenképpen szükséges lesz a döntések előkészítéséhez.

Ezzel párhuzamosan Fehérvár polgármestere írásban kéri majd Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől, hogy legalább a közvilágítás esetében fontolja meg az állam valamilyen kiegészítő támogatás biztosítását. Reméli, a kéréssel nem lesz egyedül.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke szerint a spórolás miatt több önkormányzat is különféle díjak, például a közétkeztetés díjának emelésére kényszerülhet. Kérdésünkre, miszerint Fehérváron felmerült-e az étkeztetési díjak emelése, Cser-Palkovics úgy fogalmazott: – Nem szabad egyetlen díjtételt kiemelni, hanem az összes díjat át kell tekinteni, meg kell nézni, hol nem történt emelés hosszú évek óta. Az biztos, hogy a közétkeztetés vonatkozásában idén nem kívánunk változtatni, a hétvégéi bejelentések fényében sem változik ez a szándék.