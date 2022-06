Párbaj Fehérváron

1882 júniusának végén a Fehérvári Hírek című, hetente kiadott lapban jelent meg a hír, miszerint „Kardpárbaj folyt le városunkban e hó 11-én L. gazdász és K. városi tisztviselő közt. L. könnyű sérülést szenvedett. K. ellenben karján súlyos sebet kapott. A párbajra egy régebbi becsületsértés adott okot.” Egy másik hírben ugyanakkor ez állt: „A párbaj mánia ijesztő mértékben uralkodik nemcsak a fővárosban, hanem nálunk is. Nem tudjuk valóban, hogy hová fog vezetni ez az állapot, ha kellő eszközök nem találtatnak e kór megfékezésére. Bizonyos, hogy a törvény ezúttal majdnem teljesen hatálytalan.”

Csoki, citrom, vanília

A nyár 1962-ben sem telhetett el fagylalt nélkül. Abban az évben június közepén robbant be a nyár, ekkor futott fel a Székesfehérvári Fagylaltüzem termelése is. A június 21-i lapból kiderül, a székesfehérvári, velencei, agárdi, gárdonyi és a bányavidék fogyasztóinak naponta átlag 22 mázsa édességet készített az üzem. Sok íz abban az időben nem volt, a legnépszerűbb csoki és a vanília mellett citrom, málna, puncs és mogyorófagyi került a tölcsérekbe. Ezekhez naponta több mint ezer liter tejet és 220–250 liter tejszínt használt fel a fagyiüzem, amely 1500–2000 adag jégkrémet is készített naponta.

Új leletek a Romkertben

1972. június 21-én arról adott hírt a Hírlap, hogy újabb értékes leletek kerültek elő a székesfehérvári középkori Romkertben a királyi bazilika maradványainak helyreállítási munkálatai közben. Előkerült az I. István király korabeli félköríves nagy szentély külső falát díszítő négy falpillér. „A pilléreken szalagszerűen felfutó és egymástól azonos távolságra levő téglalap keresztmetszetű díszítés látható, összesen tizenhét darab. Ez a díszítési mód eddig ismeretlen volt, s így újabb ismeretekkel gazdagodtak a középkori királyi bazilika maradványainak feltárói” – olvasható a cikkben.