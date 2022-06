Tragédia lett belőle

Az 1892-es év sem múlt el vízi baleset nélkül. Június 30án a Székesfehérvár és vidéke megírta: „Csurgai Horváth János 11 éves fehérvári fiú tegnap délután a pöntelei tóba ment fürödni két pajtásával. Mikor a vízbe bementek a viz elkezdte vinni őket és mivel úszni nem tudtak, kifelé kapaszkodtak. A két fiú ki is kapaszkodott szerencsésen, de Csurgai Horváthot elkapta az ár és a fiú a vízbe fulladt. Két pajtása értesítette Csurgai Horváth atyját a szerencsétlenségről, ki azonnal kiment a pöntelei tóhoz, mire oda ért a halászok már kihúzták a fiú hulláját.” Örömhír is akadt A rossz hírek mellett örömteliek is a lap hasábjaira fértek, szintén 1892-ben. „Heller László Mihálytelekről eljegyezte magának a szép és kedves Heller Janka k. a.-t Csurgóról” – derül ki a korabeli rövidhírből. Ahogyan az is olvasható volt a cikkek sorában, hogy „Dr. Steiner Fülöp megyés püspökünk a kegyurasága alatt levő sárkereszturi templomnak ujabban 122 frt 80 kr. értékű egyházi ruhát adományozott.”

Középiskolai tananyag

Az 1962. június 30-án megjelent lapban olvastuk: „A székesfehérvári Állami Levéltár dolgozói elkészítették a Fejér megye történetéről szóló középiskolai tankönyvet, amely a következő tanévben már része lesz megyénk középiskolai tananyagának. A szöveggyűjtemény Fejér megye és Székesfehérvár legősibb történeti emlékeitől a felszabadulásig terjedő korszakot dolgozza fel, s minden jelentős dokumentumot közöl ebből az időszakból.”

Egy férfi a nőfelelős

„Férfi számára ritka megbízatás, amellyel a dégi pártszervezetben Babai Gyulát megtisztelték” – kezdődik az 1972-ben megjelent Hírlap Miért férfi a nőfelelős? cikke. S így folytatódik: „A vezetőségben rá testálták a nőfelelősi tisztet. Talán van abban valami mosolyognivaló, hogy férfit választottak erre a posztra, dehát nem szentírás az, hogy csak nő képviselheti a nők érdekeit.” Dégen – derül ki – tettek volna ez ellen, ám akkor csupa férfi volt a pártvezetősé