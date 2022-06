Újra „vizsgálhatták” a csillagokat 1

972-ben ezen a napon megyénk napilapja arról számolt be, hogy ismét megnyitotta kapuit a székesfehérvári Uránia Csillagvizsgáló. A beszámoló szerint a tél folyamán az intézményt megrongálták, és értékes alkatrészeket is elloptak, így az a mintegy 530 amatőr csillagvizsgáló, akik a csillagászat baráti körének tagjai voltak, nem tudtak hódolni szenvedélyüknek. Társadalmi összefogással azonban megújulhatott a csillagvizsgáló, és az újranyitást követően néhány nappal már fontos rendezvénynek is otthont adott. Itt tartották az amatőr csillagászok VII. országos találkozóját. A négynapos esemény során olyan érdekes programokon vehettek részt az érdeklődők, amelyekkel biztosan sokakban felébresztették a csillagászattal való foglalkozás iránti vágyat.

Nyári táborozás a Velencei-tónál

Csakúgy, mint idén nyáron, 1982-ben is lehetőségük volt a diákoknak a vakáció egy részét Velencén tölteni. A 360 gyermek befogadására alkalmas tábor a Fejér Megyei Hírlap negyven esztendővel ezelőtt, ezen a napon megjelent cikke alapján már benépesült, sőt az első turnuson már túl is voltak. „Aktív pihenést nyújt a tábor, ezért gondoskodnak az ismeretek megszilárdításáról és készséggyakorlatokról is. Mindezt játékosan, kötetlen formában teszik. Mert például a kuckók rendbetételét is lehet vidáman, jó hangulatban elvégezni” – írta a megyei napilap a táborról 1982-ben. Ezek mellett természetesen a már jól ismert tábori programok is helyet kaptak, például a kirándulás, a daltanulás, a filmvetítés, a kerékpározás, illetve a Velencei-tóban való fürdőzés is