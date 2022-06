Óriási volt az érdeklődés a tábor iránt – fogalmazott a Bregyó tábor helyszínén, az indulás napján Mészáros Attila alpolgármester, aki elmondta azt is: hetente több mint 200 fiatalt fogadnak a Városgondnokság szervezésében a Napraforgó táborban. Továbbra is minimális költsége van a tábornak: csak annyiba kerül a szülőknek, amennyit egyébként is fizetnek az iskolában az étkezésre, azaz teljes áron napi 510 forint, ám a kedvezmények, illetve ingyenesség a törvény által meghatározott módon itt is érvényes.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Egészen augusztus közepéig várják tehát a fiatalokat a pedagógusok, akiket színes programkínálatot állítottak össze a szervezők. Jövő héten kezdetét veszi Székesfehérvár velencei – bentlakásos - tábora is, ahol négy héten keresztül fogadják a gyerekeket. Bozai István városgondnok hozzátette: a Bregyó központ remek helyszínt biztosít a város legnagyobb gyerektábora számára, ahol jól érezhetik magukat a nyár folyamán a fiatalok. Az idei évtől Lakatos Dávid vezeti a tábort, aki a várható programokról szólt: heti tematika szerint zajlanak majd a foglalkozások. Lesznek érzékenyítő foglalkozások Lengyel Zsófiával, de jönnek az Alba Galamb Kisállattenyésztők, tájfutók, a Vörösmarty könyvtár munkatársai hozzák el olvasást népszerűsítő programjukat, hetente háromszor pedig strandra mennek a gyerekek, fagyiznak és múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vesznek majd.