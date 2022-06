Most tartottak először Hársfa Fesztivált Móron. A Hársfa utcai pincészetek fogtak össze a jó ügy érdekében. A Csetvei pince háziasszonya, Csetvei Krisztina volt az ötletgazdája egy kisebb, családiasabb fesztiválnak, ahol a szűk, pincéktől határolt utca borászatai bemutatkozhatnak. A szomszéd pincészetek azonnal felzárkóztak Csetvei mögé, így az elmúlt szombaton megismerhette az érdeklődő nagyközönség a Csetvein túl az Eisen­berger, a Paulus, a Spontán és a Brigád pincészetet is. Az illusztris társaság egy kiváló időzítésnek köszönhetően egy egészen új és egyedi állomáshellyel bővült, ugyanis a Hársfa Fesztivál volt az első olyan közösségi esemény, ahol bemutatkozhatott a nemrégiben felújított Lamberg pince.

Ám a fesztivál nem marad meg a hétköznapi nyitott pincék szintjén, hanem továbbfejlődött. Erről már Fenesi András beszélt. A Moricum Közösségi és Kulturális Egyesület elnöke elmondta: – Amikor meghallottuk, hogy milyen nagyszabású tervek vannak, arra gondoltunk, hogy az élmény részeseivé kellene tenni a gyermekeket, illetve a családokat. Ilyenkor jönnek a közelgő apák napját is ünneplő családfők és párjaikkal borokat kóstolnak, ugyanakkor ez a gyermekeknek nem túl izgalmas program, ezért megszerveztük a Hársfa Fesztivál mellé az első Családok Hete névre keresztelt rendezvényt is, ahol mindenféle vidám programokkal vártuk a gyerekeket.

Mint megtudtuk, volt ott minden, ami hárs, így hát hársfavirággal ízesített limonádé, hársfatea és a legnagyobb kedvenc, hársfamézzel csurgatott vajas kenyér is. Persze nem csak ettek az apróságok az ezeréves hárs alatt, hanem kézműves programok és két, kifejezetten gyermekeknek való koncert is színesítette a délutánjukat.

A sokak által már ismert és kedvelt pincék borait kóstolgatva mindenki eljutott a Lamberg pincéhez is. A Móri TDM által üzemeltetett komplexum minden szintjét bejárhatták az érdeklődők és akár szelfiket küldhettek a borospince szelfipontjáról barátaiknak, ismerőseiknek.

A móri Hársfa utca egy rendkívül keskeny és már sokak által lakott utca, amiben alig lehet autóval közlekedni, ám ez mégsem jelentett problémát. A fesztivál idejére lezárták az egész utcát, azzal a kikötéssel, hogy csak az ott lakók hajthatnak be, de ők sem éltek ezzel a lehetőséggel, így egy borokkal, játékokkal, vidámsággal és zenével teli sétálóutcává változott az évszázados pincesor.

Persze aki a Móri borvidék borait kóstolja, az hamar meg is éhezik, és olyankor bizony nem elég a hársfaméz meg a vajas kenyér, különösen annak nem, aki már az első programban is részt vett, ugyanis Molnár Pál, a Paulus pince vezetője már pezsgős reggelire várta az első érdeklődőket. A gasztronómiai élmények sora ezzel nem merült ki, hiszen Molnár saját kezűleg sütött malacot a hozzá betérőknek. A Csetvei pincében Piszke Kriszti sajtszeletei mosolyogtak a tányérokon, a következőn a Pizzaműhely finomságai jelentek meg és a sor még hosszan folytatható lenne.

És ha már a folytatás. A családok hete rendezvény nagyon sikeres volt, így az egyesület bízik abban, hogy a későbbiekben is hasonló látogatottságra tesznek szert. Annyit tudtunk meg Fenesi Andrástól, hogy összesen öt Családok Hete programot terveztek ebben az évben, és ahogy most is, úgy a jövőben tartott események is valamelyik nagyobb, móri rendezvényhez kapcsolódnak majd, mint például a Múzeumok Éjszakája, vagy a Public Art alkotói ünnepe. Fenesi hangsúlyozta: – Remek programokat eredményezhet egy-egy ilyen lokális kisfesztivál, így igazán van jövője. A többi pinceutca borászai itt nem mutatkozhattak be, de a lehetőség, hogy szervezzenek valami hasonlót, az Ezerjó, a Pince és a Cserhát utca pincéi számára is adott. A távlati tervek szerint később még nagyobb szabású események központi helyszíne is lehet a Hársfa utca, ugyanis egy városfejlesztési koncepció szerint hamarosan összekötik az Ezeréves hárs utcáját a Pince és az Ezerjó utcával.