Kollár Tibor székesfehérvári gazdálkodó szerint a szántóföldjén már meglévő oszlopsor mellé egy újabb állításával az E.ON szinte ellehetetlenítené a terület mezőgazdasági művelését. Mint mondta, kártérítés gyanánt a szolgáltató tett egy 800 ezer forintos ajánlatot, de ő ezt nem fogadta el, hiszen ez közel sem fedezi a felmerülő költségeit. Azt tapasztalta, néhány hét leforgása alatt gödröket ástak, majd a későbbiekben kilenc villanyoszlop telepítése is megtörtént. Ezeket a csúsztatásban lerakott oszlopokat azonban állítása szerint, a művelés során kerülgetni kell, amely nagyban nehezíti a munkavégzést, és terméskiesést is okozhat a jövőben. Fertőző parlagfűgócok alakulhatnak ki, nem beszélve a földje értékének csökkenéséről, amely a terület bérbeadását és esetleges eladását is lehetetlenné teszi. A permetezés pedig, mint mondta, ilyen körülmények között nem végezhető egészségkárosodás nélkül.

– Nem automata permetezőnk van, ami a fülkéből kezelhető, nyitható, zárható, hanem a munkavégzés során minden egyes alkalommal, amikor egy-egy oszlophoz érünk, ki kell szállnunk kinyitni, összecsukni, mindezt a frissen permetezett területen, ami értelemszerűen káros az egészségünkre. Ez egy permetezés alkalmával a jelenlegi kilenc villanyoszlopnál tizennyolc alkalmat jelent legalább. A tervezés és kivitelezés során – általunk vélt – szabálytalanságokról, problémákról az E.ON-t tájékoztattuk, azonban megkeresésünkre nem történt intézkedés – magyarázta Kollár Tibor és fia.

A paragrafusokba kapaszkodva (2007. évi CXXIX. I. fej. 2.§ 14. és a 8.§1.) azt állítják, – miszerint a föld nem tehető földművelésre alkalmatlanná, illetve, hogy a beruházás a lehető legkisebb mértékű termőföldi igénybevétellel kell, hogy megvalósuljon – a törvény betartása nem történt meg maradéktalanul. A földhivatal arról tájékoztatta őket, a mezőgazdasági művelés alóli ideiglenes vagy végleges kivonásra engedélyt nem kért a beruházó a területre, így szerintük a kivitelezést sem kezdhették volna meg – zárta gondolatait a Kollár család, akik szerdán délelőtt egyeztettek az illetékes szakemberekkel.

Megkerestük az áramszolgáltatót is az ügyben. Ha válaszuk megérkezik, természetesen az ő álláspontjukat is közöljük.