Idén július 8-ig megtörténik az ebösszeírás, ezért az önkormányzat arra kéri a kutyatulajdonosokat, hogy az ehhez szükséges bejelentő adatlapot mindenki szerezze be, teljeskörűen töltse ki, majd juttassa el a fent jelzett időpontig a hivatalba. Mindenki annyit töltsön ki, ahány kutyát tart otthonában, és azok számára is kötelező, akik nem ebtulajdonosok, illetve nem tartanak ebet. A hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az ebösszeírást követően az adat-, illetve állapotváltozást a későbbiekben is szükséges bejelenteni.