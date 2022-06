A Sóstó Vadvédelmi Központ régiós szinten látja el feladatát, amit úgy fogalmaztak meg, hogy az állatok mentése és gyógyítása mellett a szemléletformálás is fontos szerepet kap. Csete Gábor a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. természetvédelmi szakmai vezetője elmondta, véleménye szerint a központ nagyon jól működik, hiszen amellett, hogy az első hónapban 78 állatot láttak el, több iskolás és óvodás csoport is ellátogatott már hozzájuk.

– Az emberek most már egyre jobban megismerik, hogy hogyan működik a központ, milyen állatokat fogadunk, milyen időintervallumban fogadjuk ezeket – emelte ki a szakmai vezető a lakossággal kapcsolatos tapasztalatokat. Bár az intézmény régiós szinten látja el feladatát, Csete Gábor szerint nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy általában honnan érkeznek az állatok. Mint mondta, gyakorlatilag bárhonnan vihetik hozzájuk a sérült, segítségre szoruló madarakat, hüllőket és kisebb emlősöket, nemrégiben éppen Siófokról érkezett egy madár. – Jelenleg vannak például sünök, teknős, többféle ragadozómadár, mókus, gyurgyalag és denevér is a központban, de gyakorlatilag naponta változik a fajok összetétele, mert vagy éppen hoznak valamit, vagy sikerül elengedni – mondta Csete Gábor a gondozottakról.

A gyógyítás mellett a Sóstói Vadvédelmi Központ nagy hangsúlyt fektet a szemléletformálásra is. Ennek egyik jó példája, hogy néhány nappal ezelőtt például óvodás csoportok engedtek vissza a természetbe egy meggyógyult rozsdafarkút és egy cinegét. Mellettük szintén a közelmúltban tért vissza egy teknős a Sóstóba és a szakemberek remélik, hogy hamarosan az egyik rétisas is olyan jó állapotba kerül, hogy ő is szabadon repülhet majd.

Csete Gábor kiemelte, hogy a csoportok fogadását és a környezeti nevelést a jövőben is erősíteni kívánják, ezek mellett pedig összetett programokat is terveznek. – Havonta, másfél havonta szeretnénk egy-egy komplex programot csinálni. Nyáron a táborozók is, mint ahogy minden csoport, előzetes bejelentkezés után jöhetnek hozzánk. A bejelentkezés azért fontos, mert az elsődleges fel­adatunk az állatmentés, és mindig ehhez igazítjuk a csoportok fogadását és a különböző foglalkozásokat is – emelte ki a városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője.