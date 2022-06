A Velencei-tavi Fesztivál szombati kerékpártúra napján a gyönyörű koncertek mellett váratlan meglepetésben részesült a közönség a Vox Mirabilis Kamarakórus hangversenyén a Sukorói Református Templomban. „Köszönet a szakmai támogatásért” – díjat adományozott Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekesnek a Vox Mirabilis Kórusegyesület. A díjazott, aki számára szintén meglepetés volt az esemény, nagy örömmel és meghatódottsággal fogadta a díjat és a köszöntő kórusművet. A közönség percekig tartó vastapsa is jelezte, hogy jó helyre került az elismerés.

A művésznő és a kórus szakmai kapcsolata több mint 10 éve tart. Ez idő alatt minden évben adtak közös koncerteket, legyen az jótékonysági alkalom, bérletes előadás, egyházi vagy sportesemény, de a Virtuózokkal is felléptek már együtt két alkalommal. „Az évek során nagy tisztelettel hallgattuk és meg is fogadtuk Erika szakmai tanácsait, meglátásait, aki mindig figyelemmel kíséri a kórus munkáját, velünk együtt örül sikereinknek. Számunkra rendkívül megtisztelő, hogy minden évben felléphetünk vele, minket választ, ha kórussal szeretne énekelni, mindig van új ötlete és örömmel fogadja azt is, ha én állok elő valami újdonsággal. Szakmailag, emberileg utolérhetetlen, hihetetlen a munkabírása és a lelkesedése. Számunkra ő egy igazi mentor és példakép, ezért is gondoltuk, hogy az újonnan alapított támogatói díjunkat elsőként neki adományozzuk!”