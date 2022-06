Ennek apropóján mi is ellátogattunk a Velencei-tó partjára, hogy megnézzük mennyire pezseg az élet az első igazán nyári napon. Már a parkolóknál jóval több autó volt, mint amikor legutóbb jártunk itt, és az árakról érdeklődtünk, ám telt háznak még nem volt nyomva. A parthoz közeledve pedig valóban "megcsapott" minket az igazi nyári hangulat. Kellemes zene, gyerekzsivaj, finom illatok lepték el a területet. Sokan sétáltak a sétányon, bicikliztek, vagy éppen kutyáikat sétáltatták a késő délutáni órákban. A víz hőfoka is elérte az abszolút kellemes szintet, már nem rázta ki az embereket a hideg, ahogy beletették a lábukat a tóba. Persze a gyerekek voltak a bátrabbak -mint mindig-, és szemrebbenés nélkül csobbantak, fröcskölték egymást, vagy éppen úszótudásukat mutatták be szüleiknek. Jó volt nézni a mosolygó szempárokat, és hallani az önfeledt nevetést. A lángos és a fagyi most sem maradhatott el, nem nagyon lehetett találkozni olyannal, akinek egyik vagy másik nyári csemege ne lett volna a kezében. Egy szó mint száz, legyen szó pihenésről, sportolásról, vízi mókázásról, ételekről, a Velencei-tó még midig örök klasszikus a Fejér megyeiek életében, és megtelik élettel a nyáron.



Ha netán kedvet kaptak volna, hogy ebben a tikkasztó melegben Önök is a vízparton töltsék el a délutánt, íme még néhány képsor, a biztos döntés érdekében!