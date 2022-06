A gyerekek vidáman játszottak a medencékben, használták a csúszdákat, míg szüleik lábukat a vízbe lógatva, vagy napozás közben, esetleg az árnyékba húzódva figyelték őket. Voltak, akik ottjártunkkor ebédidejüket töltötték, amit könnyedén meg is tehettek, hiszen a büfék már az első napon is kínálták a tipikus strandételeket.

– A lányom még nincs egy éves, a kisfiam most lesz három éves, úgy voltunk vele, hogy nem szeretnénk utazni itt pedig van gyerekmedence is, így megfelel nekünk – mondta egy kisgyermekes anyuka. Hozzátette, tavaly még ritkábban jártak, de mivel a kisfia már nagyobb, valószínű idén hetente többször is kimennek majd.

A nagymedence fölé télen állított sátor teteje idén a nyárra is marad, csak oldalait nyitották meg. Ezzel kapcsolatban a strandolók nem feltétlenül értenek egyet. Egy, a családjával érkező apuka szerint a strand Fehérvár egyik legjobb helye, nagyon szeretnek kijárni. A sátorral kapcsolatban így fogalmazott: – A nagymedence vize a sátor nélkül sem melegedett fel túlságosan, de szerintem most még annyira sem fog, most sincsenek benne túl sokan. Kritizálni nem kritizálhatom, mert biztos, hogy láttak benne valamit, de majd később kiderül, hogy jó lesz-e.

Egy másik strandoló szerint egyértelműen rossz döntés volt, hogy a sátrat otthagyják: – Egyrészt délután, amikor a Nap már elindul lefelé, a sátor miatt az egyik oldal teljesen árnyékos lesz, ott nem lehet napozni. Másrészt, bent sötét van, nem lehet kintről figyelni a gyerekeket, mert nem lehet belátni.

Az viszont jól látszott, hogy a sátor maradásával egyetértve, vagy éppen nem egyetértve, a legtöbben jól érezték magukat a fehérvári strandszezon első napján.