25 kilométeres körben

Tősgyökeres megyeiként már régóta a bakancslistámon szerepelt egy Mars-expedíció. Ám ez nem olyan utazás, űrhajó kellene és célja fényévekre van, mégis utunk egy olyan helyre vezetett, amit a fény határoz meg. A gánti Bauxitföldtani Parkban jártunk, majd ezt követően a megye egyetlen fennmaradt középkori eredetű, a török időkben is használt erődítményét tekintettük meg Csókakőn és jöhetett a megérdemelt nyári édességorgia, Csákvár messze földön híres cukrászdájában.

A mindössze néhány kilométerre található települések tökéletesen alkalmasak arra, hogy ne csak utazzunk az időben, hanem hogy kilépjünk rohanós mindennapi életünkből, a munkahely vagy a suli stresszel, kihívásokkal és feladatokkal teli világából.

Mars-expedíció indul!

Túránk első állomása tehát nem más, mint az egész Euró­pában ritkaságnak számító gánti Bauxitföldtani Park kihagyhatatlan élménye, ahol informatív tanösvény kalau­zolja végig a területen a látogatókat. Így nem véletlen, hogy a határon innen és túl is érkeznek a turisták, hogy a 13 állomásból álló három és fél kilométeres tanösvényen negyvenmillió évet utazhassanak az időben. Az ismertető táblákkal jelzett útvonalon megtudhatjuk, hogyan jött létre a bauxittelep, milyen ásványokat tartalmaz a terület.

Ottjártunkkor is kisebb sor várt a bejutásra, de a jegyek vásárlása (mindösszesen 1000 forint, diák/nyugdíjas: 500 forint) és a belépés gyorsan zajlott, így nem kellett sokat várniuk az érkezőknek. Várta őket a közel 30 fokos, igazi nyári nap a Marsra, vagy éppen az amerikai vadnyugatra hajazó gánti tájon, illetve a hűs árnyat adó mú­zeum, amely nevét a ,,bauxitfelfedező” Balás Jenőről kapta. A Fejér megyei Bauxitbányák Vállalat által létrehozott kiállítás a bányászat aranykorába, azaz az 1914–1990 közötti időszakba utazhatunk vissza, telis-tele korhű gépekkel, szerszámokkal, mint a szállítószalag, bányászati telefon és hajdani bauxitszállító mozdonyok is helyet kaptak a tárlaton. A történelmi és geológiai gyorstalpaló után pedig a szemünk elé tárul a csoda, amely több filmforgatás, fotózás, randik vagy éppen osztálykirándulások otthonául szolgált, amit az emlékkönyvben olvasható sorok is hűen bizonyítanak. Fényképezőt és távcsövet is mindenféleképpen vigyünk magunkkal, hogy a röpke kétórás utazásunk során átéljük és megörökítsük a vörös lankák és karsztsziklák szemet gyönyörködtető látványát. Elégedetten és mosolygósan szedtük a cókmókunkat, könnyes búcsúval távoztunk, hogy folytassuk expedíciónkat.

Egyedi élmény Gánton – olyan mintha a Marson, vagy éppen a vadnyugaton járnánk

Micsoda panoráma

Utunk következő állomása a megye egyetlen fennmaradt középkori eredetű, a török időkben is használt erődítménye: a 479 méter magasan fekvő csókakői várat vettük közelebbről, s távolabbról szemügyre.

A várat a falun keresztül lehet megközelíteni, az utat táblák jelzik. Parkolni pár helyen a faluban is lehet, onnan már gyalog sincs messze, de lehetőség van 500 forintért a vár alatt található hatalmas fizetős parkolót is igénybe venni. A már messziről hívogató Csókakő-hegy oldalában épült monstrumot az év minden napján megcsodálhatjuk, nyáron egészen este 8 óráig nyitva áll a főkapu.

Az ingyenesen látogatható erődítményben ottjártunkkor se a kápolna, se más egyéb belső helyiségek nem voltak nyitva, ám az elképesztő kilátás mindenért kárpótolja a látogatót. A kapitányi hídról rálátni még a meseszép Keleti-Bakonyra is.

Cukorutánpótlás

Az utazásunk végén pedig jöhetett a megérdemelt cu­korutánpótlás, bár akik „mentesre” vágynak, azoknak sem kell csalódniuk.

A választék nagyon meglepett minket, hiszen szó szerint a bőség zavarával küzdöttünk, és mire a hűtött csodát megkaptuk, a nyál már nem csak összefutott, de talán ki is csorgott a szánkból.

A fagylalt valami mennyei volt és mindezt valamivel 300 forint alatti áron.