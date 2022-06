Egy vezetési-irányítási feladatok ellátására alkalmas, speciális tűzoltóautót adtak át kedden a Fehérvári Tűzoltó Egyesületnek a pláza melletti parkolóban.

A ceremónián Koppán Viktor Dávid, az önkéntesek vezetője vette át az átalakított Mercedes Sprintert Swäbisch Gmündből érkező adományozóktól. A németországi település önkormányzata és tűzoltósága nemcsak az ünnepélyes pillanatban állt helyt, hanem ők is hozták Magyarországra az autót, hogy személyesen adhassák át a tűzoltóknak. Koppán Viktor Dávid megköszönte az egyesület és a város nevében a járművet. Olyannyira megbecsülik ezt a gesztust, hogy ők is támogatják a környező ÖTE-ket, hogy mindenki tudjon fejlődni.

Az egyesület elnökétől megkérdeztük, hogy mire használják majd az új szerzeményt?

Koppán Viktor Dávid így felelt: – Ez egy parancsnoki autó, egy mobil vezetési pont volt, ám nálunk más a struktúra, így az eredeti funkcióját itt már nem töltheti be, ugyanakkor nagy terveink vannak vele. Egy könnyű városi beavatkozó járművet szeretnénk kialakítani belőle, amit a szokásos tűzoltó felszerelésen túl más jellegű eszközökkel is fel szeretnénk málházni. Az elmúlt időszakban, illetve a Covid idején rengeteget segítettünk mi is a mentősöknek, elég csak a tesztelésre gondolni. Most már vannak olyan humánkatasztrófa-jellegű helyzetek, amikor már nem csak tüzet olt, meg fát vág egy tűzoltó, mert egészen más feladatok is hárulnak ránk, márpedig ezt nagyon jól tudja majd szolgálni egy ilyen autó. Az eredeti funkciója tehát elvész, de közben új értelmet nyer az autó hasznossága. Az átadás megtörtént, de most kezdődik csak a honosítás, a műszaki vizsgáztatás hosszadalmas procedúrája, ám bíznak az önkéntesek abban, hogy a nyáron sikerül megoldani ezeket a kérdéseket.

Az egyesület elnöke hozzátette: – Nem ez az első alkalom, hogy autót kapunk Swäbisch Gmünd városától, ugyanakkor mi nemcsak begyűjtjük magunknak ezeket az autókat, hanem a mi fejlődésünk ütemében több környező település önkéntes tűzoltó egyesületét is támogatjuk. Próbálunk segíteni, hogy ők is fejlődjenek.