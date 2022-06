Akad olyan károsult, aki már videófelvételt is készített az eseményről, ahogy a reggeli órákban a hulladékgyűjtőt a szemétszállító cég embere mintegy 2 méterre “hajítja”. Korábban már – a leírtak alapján – az út szélére rakott kukájukon valaki áthajtott. Akkor meg is kereste a szolgáltatót, de ígéreten kívül, – hogy majd kivizsgálják az esetet – mást nem kapott.

Az eset nem egyedi és megismételhetetlen. A bejegyzés alá többen is megírták tapasztalataikat. Van, aki arról panaszkodik, hogy többször kérte, ne a kapu elé tegyék a kukát, mivel az kifelé nyílik. Süket fülekre talált a kérés.

Másnak a kuka kerekeit törték ki. Elképzelhetjük, milyen kivonszolni egy telerakott kukát, amennyiben nincs rajta kerék, ami megkönnyíti a mozgatását.

Az üres kukák rossz helyen hagyását, az úttesthez túl közeli lerakását más is megemlítette. Ráadásul visszafelé, pont a szemétszállító autó ütötte el, az út közepén hagyott edényt.

A hozzászólásokból az is kiderül, hogy két csapat dolgozik az útvonalon. Az egyik brigád kedves és figyelmes. Integetnek, köszönésképpen még dudálnak is egy rövidet. A helyiek is kedvelik őket, akad olyan, aki a nagy melegben, néhány palack vizet is kikészít nekik, mert fontosnak tartják munkájuk és hálásak.

Ezzel szemben a váltótársak teljesen a másik végletet képviselik, bele sem gondolva abba, hogy a bosszúságon kívül több ezer forintos kárt is okoznak.

A VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-t email-ben kerestük meg az adott problémával kapcsolatban. Hogy milyen választ kaptunk? Az alábbi cikkünkből ez is kiderül!