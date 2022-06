Hunyadinak, a törökverőnek kijáró tiszteletet adta meg az ágyúszó, mellyel elkezdődött az ünnepség. Ezt követően Fűrész György köszöntötte a megjelenteket. A polgármester párhuzamot vont a múlt és a jelen között. Mint elmondta: -Hunyadi nagy formátumú politikus és hadvezér volt és bár sajnálatos módon meghalt pestisben, de maga mögött hagyott egy utódot, Mátyást, aki erős országgá, mondhatjuk nagyhatalommá alakította a magyar államot, méghozzá a szövetséges népekkel. Ezek azok a szövetséget, amik előre visznek minket ma is. Ezt is szimbolizálja a szobor, ahogy azt is jelképezi, hogy egyik határ sem örök.

Fazakas Sándor János, az Ősdalárda vezetője úgy fogalmazott: Az első kormányzó személye mélyen beleivódott a magyarság tudatába így olyan nevek között szerepel, mint például Szent István, Horthy, Kossuth. Hunyadi története olyan, mint egy igazi, magyar népmese, hiszen a szegény fiú apródból lett hadvezér és éppen érdemei miatt lehetett később király a fia. Bármikor példaképnek lehet állítani a magyarok elé, hiszen minden megtett ezért az országért, saját vagyonát és önmagát nem kímélve.

Aztán Publik Antal mondott verset, feltüzelve a közönséget, majd a Fejér Szövetség vezetője, Boór Ferenc szólt az egybegyűltekhez. Boór visszaemlékezésében úgy fogalmazott: -Tíz éve az utolsó kormányzó szobrát állítottuk itt Csókakőn, ma pedig az első kormányzó szobrát leplezhetjük le. Lehet vitatkozni, Hunyadi származását illetően, de őt magát sem érdekelte, hogy ki honnan jött magyar földre. Hunyadi havasalföldi volt, de a lelke, a szíve magyar volt. Személye és szobra arra emlékeztet minket, hogy a zászlóvivő nemzetnek, a magyaroknak van még dolga ebben a világban.

Az ismételt ágyúlövést követően Publik Antal színművész és Földi Ferenc fegyverfeltaláló bontották meg a trikolór szalagot és leplezték le Hunyadi hófehér mellszobrát, melyet Endresz László készített.