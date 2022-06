Az ukrán elnök ismét bírálta Magyarországnak azt az álláspontját, amely szerint nem hajlandó támogatni az Oroszországgal szembeni olajembargót. Azt mondta, hogy Magyarországnak fontosabb a pénz, mint az ukrán emberek élete. Zelenszkij erről a davosi világgazdasági fórumon, az ukrajnai helyzet megvitatásának szentelt egyik rendezvényen beszélt videokapcsoláson keresztül.

Tisztelt Elnök Úr! A magyarok életében soha nem a pénz állt az első helyen, hanem a becsület. No meg tudja mi? Egy szerződés, amely köztünk és Oroszország között jött létre néhány évvel ezelőtt. Mi ennek szellemében éljük az életünket. Önöket végtelenül sajnáljuk, mert megszámlálhatatlan ártatlan ukrán ember vére hullott ebben az értelmetlen háborúban. Fél országát lebombázták, s még nincs vége a pusztításnak. Gondolni sem merek rá, mi lesz Önöknél egy év múlva, ha addig nem lesz fegyverszünet, netán béke. Nekünk nem a pénz fontos, hanem a saját életünk. Tudja mi is elég sokat nélkülöztünk, amikor 1945-ben és 1956-ban éppen az Önök mai ellensége végig taposta hazánkat, útközben nőket erőszakoltak meg a rumtól és vodkától bűzlő „felszabadítók”. Jól tudjuk, hogy a Vörös Hadseregben szép számmal jelen voltak az ukrán katonák is, de ez az akkori politikai viszonyok között elfogadott volt. Mégsem gyűlölködünk az oroszokra és az ukránokra. Sőt, tiszteletben tartjuk a két ország lakóit, akik a múlt szőrnyű tetteiért már nem felelnek. Soha nem vetettük az Önök szemére, hogy a mi hazánkat is szétlőtték Sztálin katonái. Bánatunkat, fájdalmunkat magunka fojtottuk. Amióta kirobbant Önöknél a háború, Magyarország fogadja a menekültjeiket, s ott segít, ahol tud. Mi nem akarunk sem olaj, sem gázembargót. Éppen tegnap értették meg ezen óhajunkat Brüsszelben.

Mi csak békét akarunk, nyugodt és stabil életet.