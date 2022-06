Ennek megfelelően megkérdeztük a székesfehérvári önkormányzathoz tartozó közlekedési irodát, illetve annak vezetőjét, Nagy Zsoltot, valamint a Magyar Közút Zrt. sajtóosztályát is, hogy lehet-e állítani a lámpák programján, vagy sem és ha lehet, akkor nagy munka-e egy pár órás rendezvény kedvéért átállítani a rendszert, hogy aki a szabadon hagyott ágon akar menni, az haladhasson. A Magyar Közút sajtóosztálya közleményéből kiderült, hogy melyik berendezést melyik cég üzemelteti: – Székesfehérváron az országos, állami tulajdonú közutak csomópontjainak jelzőlámpáit üzemelteti társaságunk. Ha egy jelzőlámpás kereszteződésnek minden ága önkormányzati kezelésű utca, akkor azt a jelzőlámpát az önkormányzat megbízásából a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemelteti. Székesfehérváron az országos közutak azok, amelyeken jelzőlámpák vannak és amelyeket társaságunk kezel. Hozzánk tartozik a 7-es főút, azon belül is a Budai út Agárd felől a Kadocsa útig tartóan és a Kadocsa út–Szent Flórián krt. De kezelésünkben van a 62-es főút városi szakasza, vagyis a Seregélyesi út, a 801-es főút, vagyis az Új Csóri út és a 811-es főút is, ami más néven a Berényi út a Kadocsa úttól kifelé.

Arra a kérdésünkre, hogy szükség esetén hogyan tudják változtatni, vezérelni vagy éppen kikapcsolni a lámpákat, a következő választ kaptuk: – Az általunk üzemeltetett jelzőlámpáknál távfelügyeleti rendszer biztosítja azok ellenőrzését és bizonyos kapcsolási lehetőségeket. Az egyes csomópontokban lévő vezérlőberendezések információt küldenek az ügyeleti szolgálatunknak az állapotukról, az esetleges hibákról. A munkatársaink a távfelügyeletet használva sárga villogóra kapcsolhatják a berendezést, vagy újraindíthatják azt. Rákérdeztünk magára a sok feszültséget, de emellett persze sok örömet is okozó versenyre is, illetve arra, hogy azt hogyan oldották meg az érintett, Magyar Közút által fenntartott útszakaszokon.

A sajtóosztály válaszában ez áll: – A Giro d’Italia kerékpáros verseny ideje alatt a rendőrség előzetes kérése szerint a zárások időpontjától kezdve a társaságunk kezelésében lévő jelzőlámpákat sárga villogóra kapcsolták munkatársaink. A kikapcsolt lámpák esetében is használható valamennyi kereszteződés, hiszen táblák, illetve a KRESZ szabályai is biztos támpontot nyújtanak, ám a rendőrség jól képzett forgalomirányító szakemberei még inkább megkönnyíthetik az autósok és a zsúfolt város életét. A megyeszékhely önkormányzata, illetve a Közlekedési Iroda is válaszolt. A helyi utakon a városgondnokság, az országos utakon a Magyar Közút Nzrt. üzemelteti a jelzőlámpákat.

Természetesen a közös csomópontok üzemeltetésére megállapodást kötött a két cég. „A programokat is igyekszünk összehangolni, de itt a városi hálózaton nem épült ki korábban a csomópontok között összehangoló kábel, vagy már megsemmisült, ezért az útfelújítások során már mindig igyekszünk a védőcsöveket elhelyezni, hogy bontás nélkül be lehessen fűzni majd a kábelt a későbbiekben. A fő probléma a Budai úton van, ahol az órajellel történő összehangolás időnként „szétesik”. Ennek oka az is, hogy a 30-40 éve létesült berendezések kábelei is elöregedtek, sok a szakadás és toldozás, így idővel ezek is cserére szorulnak. Ez a felújítás is folyamatos, most tavasszal a Budai–Várkörút került átkábelezésre, és tervben van idén még a Budai–Gáz utca átkábelezése is, anyagi forrás függvényében.

A jelzőlámpákban futó programok nem csak egyszerűen betáplált szoftverek, ugyanis az egyes fázisokba rendezett forgalmi irányokat külön-külön hardverek, panelek tartalmazzák. Ez azért van, hogy hiba esetén se fordulhasson elő, hogy egymást keresztező irányok egyszerre kapnak zöld jelzést. Ez a hardverszintű védelem az oka annak, hogy nem lehet egykét nap alatt jelentős átprogramozásokat végrehajtani, és a gépek alaplapjainak befogadóképessége is véges. Az ismert, évente ismétlődő programokhoz készültek „rendezvényprogramok”, például a Zichy ligetnél. A várost a körforgalmakról is kérdeztük.

A válaszukban az áll: – A csomópontok tervezésénél először mindig forgalomszámlálás, majd az alapján hálózati elemzés történik. A vizsgálat a kapacitás mellett a gyalogosforgalom mértékére, a szomszédos csomópontokra gyakorolt hatásokra is kitér. Fontos a döntésnél, hogy mennyire akarjuk a forgalmat lassítani, illetve a gyalogosoknak mi a kedvezőbb: jelzőlámpa vagy körforgalom. Az olyan városi főutakon megtartanánk a jelzőlámpákat, mint például a Budai út, illetve Széchenyi–Palotai út és a csatlakozó utakon lévő közeli csomópontok. Ám ezenkívül körforgalmak kialakítására törekszünk, ezért a Szekfű– Berényi, illetve a Móri út már körforgalmú csomópontokra lett tervezve, és a bíróság előtt is az lesz majd kialakítva a jövőben.