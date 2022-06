Alsószentiván a Sárbogárdi járásban lévő kistelepülés, de annál lelkesebbek a lakói, akik mindig szeretettel fogadják az odaérkezőt. Nagyjából hatszázan lakják csupán a Mezőföld déli csücskében elterülő községet, ennek ellenére sokan messze földről ismerik. Ki ne hallott volna a Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt zarándokhelyről, vagy a híres gyümölcséről, a dióról. De éppen ugyanennyire fontos a helyiek számára a sokak által ismert nagy kanyar, amely a falu szívébe, köztük a már említett Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt zarándokhelyhez, vagy éppen a könyvtárhoz, a postához és a hivatali épülethez is vezet.

A Magyar falu programban elnyert pályázati forrásból, mintegy 45 millióból éppen ennek a falurésznek a 600 méteres szakasza újulhat meg – tudtuk meg Husvéth Imre polgármestertől, aki egy fontos beruházásnak nevezte a projektet. – A Béke utca egy kiemelt része a községnek, éppen ezért voltunk boldogok, amikor kiderült, sikerrel pályáztunk a Magyar falu programban. A tervek szerint e hónap végén elkezdődik a kivitelező által az aszfaltozás, ami magában foglalja az árkok és a szegélyek rendbetételét is – kezdte a faluvezető, aki elmondta, hogy nemcsak a jelenre, de a közeljövőre is gondolnak. – Május 19-én sajnos az időjárás keresztülhúzta a számításainkat, így a gyermek és családi napot e hét pénteken tartjuk. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás, játékos vetélkedők, na meg persze meseolvasás, Takács Sára könyvtárossal. A következő nagy eseményünk pedig az augusztus 20-án rendezendő falunapunk, majd az ősz elején sorra kerülő Szentiván Trail terepfutó élményverseny lesz, a remények szerint idén is sokakat megmozgat majd.