Székesfehérváron a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai végeztek ellenőrzéseket a héten kedden, szerdán és csütörtökön. A rend őrei több helyen is feltűntek a városban a zebrák környéként, így például a Móri úton, a Palotai úton, a Széchenyi-Horváth István, vagy a Budai-Gáz utcák kereszteződésében. Kovács László rendőrőrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztályának vezetője lapunk kérdésére elmondta, a három nap alatt több mint száz esetben szankcionáltak – figyelmeztettek, vagy büntettek - a rendőrök. Ezek között voltak gyalogosok, kerékpárosok és autóvezetők is. Arra most itt ne térjünk ki, hogy a zebrán kerékpárt hajtva átkelni szabálytalan! Az őrnagy kiemelte, az elmúlt években látványosan javult a közlekedési morál a zebráknál, az autósok a legtöbb esetben megadják a gyalogosoknak az elsőbbséget. Továbbra is gond viszont a vezetés közbeni mobiltelefon használat, ami figyelmetlenséghez, gyalogosgázoláshoz is vezethet. A gyalogosoknál pedig megfigyelhető, hogy sok eseteben nem a zebrát választják az úttesten való átkelésre, képesek akár egy forgalmas, négysávos úttesten is átszaladni, ha úgy gondolják, rövidebb úgy az út, vagy időt spórolnak ezzel a művelettel. Ez is veszélyes lehet!