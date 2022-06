A pályázat témaköre napjainkban is rendkívül aktuális: hogyan válhatunk felelősségteljes, gondos gazdivá. A gyerekek színes, érzelemgazdag és a felelős gondolkodásról tanúskodó, összesen több mint 30 alkotást küldtek be. Ábrázoltak többek között menhelyről kivitt kutyát, a tyúkjairól gondoskodó nagymamát és békességben egymás mellett hűsölő cicát és kutyát is. A zsűri hosszas gondolkodás után kiválasztotta mindkét kategória első három helyezettjét, külön öröm, hogy a Csókakői Általános Iskola teljes 3-4. osztálya részt vett a pályázaton.

Első helyezést ért el Édes Kata a rajz kategóriában, míg Magyar Panni a történetíró kategóriában, a díjuk egy órás plüssállat, valamint egy teljes nap eltöltése az Alphavet Állatkórházban. Második helyezést ért el Pap Zsombor és Abért Szabolcs. A teljesítményükkel mindketten egy hatalmas plüss maci gondos gazdái lettek. Harmadik lett Polacsek Csaba és Labádi Léna, az ő nyereményük az AlphaZoo Kft. 5000 forintos ajándékutalványa volt.

A díjátadót június elején tartották Csókakőn, az esemény egy izgalmas, interaktív, keresőkutyás bemutatóval tette színesebbé az ASKA menhelyen gondozott Fidó és gazdija.